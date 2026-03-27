Puente, Ábalos, Koldo y Pardo de Vera citados en la comisión sobre las causas de la tragedia de Adamuz

La comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba) citará al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a su antecesora en el cargo, Raquel Sánchez. También solicitará la comparecencia del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, ambos en prisión preventiva.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa en la que ha detallado el plan de trabajo que ha propuesto a la comisión de investigación sobre la red ferroviaria y que sacará adelante el PP gracias a su mayoría absoluta.

En su intervención, la dirigente popular ha denunciado que «la actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente» y que el ministro de Transportes «ha estado más centrado en el relato que en la gestión».

La comisión, impulsada por el PP en el Senado, pretende esclarecer responsabilidades políticas y técnicas tras el accidente de Adamuz, que ha vuelto a poner en cuestión el estado de las infraestructuras ferroviarias en España.

Además de Puente, Ábalos y Raquel Sánchez, el PP también ha incluido en el listado de comparecientes a la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera y al actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

También citará a la directora general de Transporte por carretera, Elena María Atance; al director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez; a la secretaria general de transporte terrestre, Rocío Báguena; al subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas; al director del observatorio para la atención de las víctimas de accidentes de transportes, Fernando Moreno, y al exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

Además, el PP amplía el foco territorial con la citación del consejero madrileño Jorge Rodrigo y responsables autonómicos, así como dirigentes clave en Cataluña como Silvia Paneque, Manel Nadal, Pere Macías y Óscar Playá.