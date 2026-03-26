Bendodo sugiere a Montero contar con Óscar Puente para las elecciones andaluzas: «Es muy querido allí»

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, ha reprochado a la todavía vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en su campaña andaluza vaya a contar con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de que la financiación de Cataluña sea «mucho mejor» que la de Andalucía.

Además, le ha aconsejado llevar también al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque, según ha ironizado, es «muy querido en Andalucía». Asimismo, le ha sugerido que también invite al ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que, en tono irónico, ha afirmado que es «muy apreciado en Andalucía».

«Debería invitar a la campaña andaluza socialista al señor Óscar Puente, que es muy querido en Andalucía ahora mismo, sobre todo en la provincia de Málaga, donde estoy convencido de que la ciudadanía lo va a recibir con los brazos abiertos», ha proclamado.

En declaraciones a los medios de comunicación junto a la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, antes de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Bendodo ha señalado que ya están conociendo «los primeros datos» sobre la campaña electoral de Montero, como que va a «asistir» Illa.

«El señor Illa tendrá que explicar en Andalucía cómo el modelo de financiación de Cataluña es mucho mejor que el de Andalucía, hecho por una andaluza. Eso es difícil de explicar y sobre todo difícil de entender por los andaluces», ha advertido.

Chaves y Susana Díaz

Además, Bendodo ha indicado que María Jesús Montero «ha tirado de dos chavales jóvenes también para la campaña» del PSOE, citando al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y a la también ex presidenta de esta comunidad Susana Díaz, que es actualmente senadora del Grupo Socialista. «Nos parece bien, no hay ningún problema», ha enfatizado.

El dirigente del PP ha asegurado que «cuando tu contrario se equivoca» conviene no sacarle del «error», sino dejar «que avance». «Respetamos las estrategias de la señora Montero, pero lo que sí pedimos es respeto para Andalucía», ha apostillado.

‘No a la guerra’

Al ser preguntado si cree que el ‘No a la guerra’ de Pedro Sánchez puede afectar a la campaña andaluza e insuflar aire a Montero, Bendodo ha indicado que «esto de soplar y sorber al mismo tiempo es muy complicado» porque «el mismo día que dicen ‘No a la guerra’, mandas un barco de guerra a la guerra, con 200 marines y lleno de misiles», en alusión a la fragata Cristóbal Colón.

En este sentido, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP ha afirmado que el ‘No a la guerra’ de Pedro Sánchez «duró 15 minutos, el día que lo anunció». «Y eso no ha calado, ni la gente le ha hecho caso, porque no es creíble», ha finalizado.