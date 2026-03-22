En pleno caos de Rodalies, Illa y Renfe se comprometen a renovar 110 trenes ¡en 10 años!

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que preside Salvador Illa, ha anunciado un plan para incorporar un total de 110 trenes nuevos a la red de Rodalies. La cuestión es que el plazo que se han puesto tanto Renfe como el Gobierno catalán es de 10 años, por lo que hasta el año 2036 no se completará la renovación de los trenes.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, a través de una respuesta parlamentaria formulada por el diputado de Junts Salvador Vergés, es la encargada de ofrecer toda la información sobre el lote de trenes. Estos son 72 de la serie 452, 24 de la serie 480 y 14 de la serie 121. En total, es un plan de renovación de una parte de una flota que presenta ya serios problemas de obsolescencia.

El anuncio llega justo después del cierre del peor año de Rodalies (2025), tanto en materia de puntualidad como de organización del servicio. De hecho, los trenes catalanes de Rodalies batieron récords de incidencias y de impuntualidad en 2025. Esas incidencias e impuntualidad se han venido reiterando en lo que va del año 2026. De hecho, Renfe ha ofrecido, a modo de compensación, la gratuidad del servicio hasta subsanar los problemas y, por el momento, se mantendrá así todo el mes de marzo.

Según los datos ofrecidos por Renfe y por el propio servicio de Rodalies, esta línea férrea registró incidencias el 85% de los días del año, lo que supone que más de 310 días de los 365 totales del año hubo incidencias de algún tipo en el servicio de cercanías de Cataluña que opera Renfe.

En materia de puntualidad, Renfe reporta un total de 175 «alteraciones severas de puntualidad» y más de 1500 horas de retrasos acumulados que afectaron a unos 6000 trenes a lo largo del año 2025.

Con todo, el año pasado Rodalies alcanzó la peor ratio de puntualidad con respecto a los años recientes y apenas fue capaz de cumplir horarios en el 50% de sus trayectos programados.

Accidentes e incidencias

A eso hay que sumar los desperfectos e incidencias que provocan tanto el mal estado de las infraestructuras. Un ejemplo de ello es el derrumbe que se produjo el pasado 20 de enero, ya en 2026. A causa de ello falleció el maquinista de un tren de Rodalies y otras 37 personas resultaron heridas.

El accidente se produjo tras caer un muro de contención por un movimiento de tierras sobre un convoy de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní en la provincia de Barcelona, a unos 50 kilómetros de la capital catalana.

Posteriormente, el pasado 14 de marzo, la línea R3 de Rodalies volvió a sufrir un nuevo derrumbe de un puente en un tramo urbano en la localidad de La Garriga (Barcelona), según denunciaba la propia alcaldesa del municipio, Meritxell Budó. Justo en ese tramo se estaban realizando las obras de desdoblamiento por parte de ADIF, aunque afortunadamente no hubo heridos.