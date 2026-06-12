El alcalde socialista de Fuenlabrada cede el auditorio municipal a El Plural, la web que pagó a las hijas de Zapatero

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el socialista Javier Ayala, acogerá el próximo 18 de junio un acto organizado junto a ElPlural.com, el medio digital que contrató a WhatTheFav, la empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El evento, bajo el título ’50 Años en Libertad’, contará con figuras como la activista Sarah Santaolalla o los periodistas Javier Ruiz y Rosa Villacastín.

La elección de ElPlural como medio organizador no pasa desapercibida. El diario digital, dirigido por Angélica Rubio —quien fue jefa de prensa de Zapatero durante toda su etapa en La Moncloa—, lleva desde 2019 contratando a WhatTheFav, la agencia de comunicación y marketing digital propiedad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La empresa gestiona desde entonces la sección cultural y juvenil del medio, denominada Scrolling, según presumió públicamente el propio director del medio esta semana.

La relación entre ElPlural y WhatTheFav adquiere especial relevancia en el contexto actual. La agencia de las hijas de Zapatero ha sido registrada por la UDEF de la Policía Nacional en el marco de la investigación del caso Plus Ultra, que afecta directamente al expresidente, imputado el pasado 20 de mayo por el juez José Luis Calama.

En su auto, el magistrado califica a WhatTheFav como el «elemento finalista del entramado» y el «centro de redistribución de flujos económicos» de la presunta red investigada. Ante el creciente escrutinio, la empresa eliminó recientemente de su página web el listado público de clientes, entre los que figuraba ElPlural.

El acto en Fuenlabrada se enmarca en la campaña institucional «DemocraZia con Z», impulsada por el Consejo de la Juventud de España y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. La jornada incluirá además talleres, actuaciones teatrales y conciertos en el Huerto del Cura, el parque exterior de la Casa de la Música, hasta medianoche.

Lista de ponentes

El cartel de ponentes no está exento de polémica. Baltasar Garzón, presentado como referente jurídico del acto, fue condenado en 2012 por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar escuchas ilegales entre los investigados del caso Gürtel y sus abogados, siendo expulsado de la carrera judicial. Por su parte, Javier Ruiz, uno de los periodistas convocados, protagonizó recientemente un sonado episodio en TVE al presentar como médica a una administrativa y liberada sindical de UGT, lo que derivó en una denuncia del Servicio Andaluz de Salud.

La lista la completa Carlota Corredera, exdirectora y presentadora de Sálvame durante casi una década, reconvertida ahora en referente del periodismo de opinión progubernamental. Pero quizás el nombre más llamativo sea el de Loreto Ochando, periodista de la propia ElPlural, que hace apenas unos días firmó un artículo atacando a la periodista de investigación Ketty Garat —una de las voces que más ha señalado los vínculos entre ElPlural y las hijas de Zapatero—, calificándola de «la Pulitzer del mal periodismo».

Lo que el Ayuntamiento no ha explicado públicamente es bajo qué condiciones cede sus instalaciones municipales para este evento, ni si existe algún tipo de contraprestación económica entre el consistorio y el medio organizador. Consultado el portal de contratación pública, no consta ningún contrato entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ElPlural.com.

La coincidencia de un ayuntamiento del PSOE prestando su nombre e instalaciones a un medio orgánicamente ligado al entorno del expresidente más comprometido judicialmente del socialismo español no ha pasado desapercibida. Fuenlabrada, municipio con fuerte tradición de izquierdas y gobernado ininterrumpidamente por el PSOE desde la Transición, se convierte así en escenario de un acto que mezcla memoria democrática, medios de comunicación afines y conexiones que van más allá de lo puramente periodístico.