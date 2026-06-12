Los básicos definitivos que necesitas para vestir bien en la oficina este verano: así puedes combatir el calor con estilo

Con el verano los días más largos, temperaturas elevadas y una mayor necesidad de comodidad en el día a día. Sin embargo, aunque el calor invita a optar por prendas ligeras, las actividades laborales continúan y muchas personas deben encontrar el equilibrio perfecto entre frescura, profesionalismo y estilo para asistir a la oficina. Cómo vestir bien en la oficina este verano.

Vestir adecuadamente durante los meses más calurosos del año puede convertirse en un desafío. La clave está en elegir prendas confeccionadas con tejidos transpirables, cortes cómodos y colores que ayuden a mantener una sensación de frescura durante toda la jornada laboral. La revista Instyle en griego asegura que el estilo corporativo para la ola de calor por fin se ha puesto de moda. Además, un look de oficina bien pensado permite proyectar una imagen profesional sin sacrificar el bienestar personal.

Si estás buscando inspiración para renovar tu vestuario de trabajo durante la temporada estival, a continuación, encontrarás 10 looks para vestir en la oficina en verano que combinan elegancia, comodidad y tendencia.

Cómo vestir bien en la oficina este verano

Camisa de lino y pantalón de vestir ligero

El lino es uno de los tejidos estrella del verano gracias a su capacidad para permitir la circulación del aire. El Corte Inglés asegura que los tejidos como el lino no serán exclusivamente para la playa y las vacaciones, sino que muchas firmas apuestan por él para incorporarlo a la oficina.

Una camisa de lino en tonos neutros combinada con un pantalón de vestir ligero crea un conjunto sofisticado y fresco para cualquier entorno profesional.

Blusa fluida con falda midi

Las blusas de tejidos más ligeros combinadas con una falda midi ofrecen una imagen elegante y femenina. «Una falda en tonos tierra, como el caqui, sustituye a los pantalones de vestir», aseguran en Instyle. Este look resulta ideal para oficinas con códigos de vestimenta formales o semi formales.

Pantalón palazzo y top de manga corta

Los pantalones palazzo permiten una gran libertad de movimiento y favorecen la ventilación. Combinados con un top sencillo o una blusa de manga corta crean un outfit moderno y funcional.

Vestido camisero

El vestido camisero es una prenda versátil y cómoda que funciona perfectamente para el trabajo. Su diseño estructurado aporta profesionalismo, mientras que los tejidos frescos garantizan comodidad durante todo el día.

Traje en colores claros

Los trajes confeccionados en algodón o lino son una excelente opción para quienes necesitan mantener una imagen ejecutiva. Los tonos beige, arena, blanco roto o celeste aportan frescura y elegancia.

Mono elegante de tejido fresco

Los monos son prácticos y estilizan la figura. Elegir diseños de corte recto y colores sobrios permite mantener una imagen profesional sin complicaciones.

Blazer con pantalón cropped

Para reuniones importantes o espacios con aire acondicionado, un blazer ligero puede convertirse en el complemento ideal. Combínalo con pantalones cropped para un look actual y veraniego.

Camisa oversize y pantalón recto

Las camisas oversize se han convertido en una tendencia que también funciona en la oficina. Combinadas con pantalones rectos crean un equilibrio entre comodidad y sofisticación.

Falda y blusa sin mangas

En oficinas donde se puede vestir de manera más flexibles, una falda lápiz combinada con una blusa sin mangas puede ser una excelente alternativa para afrontar las altas temperaturas sin perder elegancia.

Vaqueros oscuros y camisa fresca

Si el entorno laboral permite un estilo más casual, unos jeans oscuros de corte recto junto a una camisa ligera constituyen un look cómodo, versátil y apropiado para el verano.

Consejos útiles para vestir en la oficina durante el verano

Elegir las prendas adecuadas es importante, pero también existen algunas recomendaciones que pueden ayudarte a mantener una apariencia profesional y sentirte cómodo durante los días más calurosos:

Elige colores claros

Los tonos blancos, beige, celestes, grises claros y pasteles reflejan mejor la luz solar y generan una sensación visual de frescura.

Prioriza tejidos naturales

El lino, el algodón y la viscosa permiten una mejor transpiración que los tejidos sintéticos, ayudando a regular la temperatura corporal.

Evita prendas demasiado ajustadas

Las prendas amplias favorecen la circulación del aire y proporcionan mayor comodidad durante largas jornadas laborales.

Cuida la comodidad durante la jornada

No solo se trata de lucir bien. Elegir prendas que permitan moverse con facilidad y mantenerse fresco contribuye a mejorar el bienestar y la productividad en el trabajo.

Utiliza calzado cómodo y fresco

Mocasines, bailarinas, sandalias elegantes cerradas o zapatos fabricados con materiales naturales pueden ayudarte a soportar mejor las altas temperaturas.

Reduce los accesorios pesados

Durante el verano es recomendable optar por accesorios discretos y ligeros que no generen incomodidad.

Mantén un equilibrio profesional

Aunque haga calor, es importante respetar el código de vestimenta de la empresa. Evita prendas excesivamente cortas, transparentes o informales.

Lleva una capa adicional

Muchas oficinas mantienen temperaturas bajas debido al aire acondicionado. Un blazer ligero o un cárdigan fino pueden resultar muy útiles.