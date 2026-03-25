Ana Rosa contra María Jesús Montero: «Habla de sí misma en tercera persona como si fuera Belén Esteban»

Este miércoles 25 de marzo, Ana Rosa ha destacado en su editorial diario la última intervención de María Jesús Montero, en la que la candidata del PSOE por Andalucía ha hablado en tercera persona de sí misma. Por ello, la comunicadora de Mediaset ha tirado de ironía.

«Ana Rosa les da los buenos días. La presentadora de televisión de las mañanas de Telecinco vio ayer estupefacta a María Jesús Montero hablando de sí misma en tercera persona. La todavía ministra de Hacienda ha decidido elevar el arte de la autoconfianza a una categoría mitológica, porque cuando habla de sí misma no estamos ante una simple dirigente pública: estamos ante una heroína que cruza Despeñaperros con su capa para salvar a los andaluces. Montero ha aplaudido a Montero como si fuese una enviada especial de sí misma investida de una autoridad que roza lo divino», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

«Convertida en María Jesús del Gran Poder, ha dicho: Que una persona que tiene grandes responsabilidades, probablemente la mujer con más poder del conjunto de la democracia, decida venir a Andalucía dejando sus cargos es para poner en valor. La mujer más poderosa de la democracia dice que se rebaja a ser candidata en Andalucía. Como decía el tío de Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad, y ella asegura que ha cumplido con su responsabilidad de dejar escritos los presupuestos. Y lo dice cuando llevamos tres años sin presupuestos. Y como quien fue a Sevilla perdió su silla, no deja su escaño en el Congreso. Montero se presenta en tercera persona del singular como salvadora de lo público, cuando ha negociado la financiación singular para Cataluña en detrimento de otras comunidades como la andaluza. En esta campaña solo falta Zapatero, que también habla de sí mismo en tercera persona», ha continuado en directo.

«Como si fuese Belén Esteban o Aída Nízar ha dicho: Ha habido un expresidente que ha hecho una labor encomiable por la libertad. Zapatero presume de liberar a presos y a la vez presume de ser amigo de los dictadores que meten en la cárcel a esos presos. Un mes después del comienzo de la guerra de Irán, hoy Sánchez explica en el Congreso su postura en el conflicto. Lo hará en tercera persona diciendo de sí mismo: El presidente de España es el superhéroe de la paz», ha sentenciado la presentadora.