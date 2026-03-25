María Jesús Montero se autoproclama la mujer «más poderosa de la democracia»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se autoproclamó este martes como la mujer «más poderosa del conjunto de la democracia» de cara a su candidatura a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo.

«Yo creo que lo realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que, probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder, decida presentarse a unas elecciones autonómicas», señaló la aún vicepresidenta primera.

Tras estas palabras, los internautas no tardaron en mofarse de estas declaraciones con comentarios como: «No necesita abuela. Lo que sí necesita es un logopeda» o «Narcisista con aires de heroína que va a rescatar a los andaluces. Te tienes que reír». Otras personas han tirado por la vía del sarcasmo: «Tiene tanto poder que su proyecto benéfico es ir a ayudar a los pobres andaluces y encima deben darles las gracias, manda huevos».

No necesita abuela.

Lo que sí necesita es un logopeda que no soponga — Fran PSK (@franpisk) March 24, 2026

narcisista con aires de heroina que va a rescatar a los andaluces. Te tienes que reír. — Deka (@Ignattius_Deka) March 24, 2026

Por otro lado, Montero respondió a la pregunta de si mantendrá su acta como diputada, a lo que respondió apelando al «esfuerzo» de haber obtenido una plaza como funcionaria. «Yo puedo entender que aquellos que no han aprobado unas oposiciones no saben lo que es tener una plaza en propiedad; en mi caso, en el Hospital Virgen del Rocío, con 26 años, obtuve mi plaza, lo que significa conservarla», explicó, cubriéndose así las espaldas en caso de sufrir un batacazo electoral en las elecciones autonómicas andaluzas.

«Para poder tener derecho a la reserva de plaza, uno tiene que tener un cargo institucional, bien sea ser miembro del Gobierno o ser diputado o senador, y por tanto yo mantengo mi escaño porque quiero mantener mi derecho a la plaza», se ha justificado.

«Sé lo que es gestionar y estoy dispuesta a darlo todo», dijo, que presentó las próximas elecciones en Andalucía como un «referéndum entre la sanidad pública y Moreno, entre la salud y la vida», asegurando que ya ha empezado la «cuenta atrás para el cambio y para tener unas políticas públicas y progresistas». «El tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin», subrayó.