El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha utilizado el Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa para lanzar la campaña de la todavía titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. «Tiene a Andalucía en su corazón y a España en la cabeza», ha asegurado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

«Montero conoce perfectamente Andalucía», ha recalcado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Saiz ha desglosado el currículum de la candidata socialista para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo: «Quiero recordarles que María Jesús Montero ha sido consejera de Sanidad en Andalucía, consejera de Hacienda y también fue diputada en su tierra».

«Tiene a Andalucía en su corazón, también a España en la cabeza», ha apostillado la portavoz de la administración socialista. Además, ha asegurado que, como titular de Hacienda, su ministerio «ha puesto más dinero que nunca en las comunidades autónomas para fortalecer los servicios públicos».

A la vez, Saiz ha alabado su gestión de los fondos europeos: «Lleva consigo el éxito de la gestión de ese importante paquete de fondos europeos que han supuesto transformaciones fundamentales para nuestro país».

Último Consejo de Ministros de Montero

En esa misma línea, la ministra de Inclusión ha dedicado unas palabras de admiración a la todavía titular de Hacienda: «A parte de ser una gran mujer, es una espectacular política». «Para mí, siempre ha sido un referente, no solamente de respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo», ha subrayado.

En un primer momento, los ministros han expresado implícitamente que este habría sido el último Consejo de Ministros y que la candidata socialista se habría despedido en una reunión «emotiva». «La echaremos de menos», ha indicado Saiz.

Sin embargo, posteriormente ha asegurado que no podía confirmar si se trataba o no del último Consejo de Ministros de Montero. «Decir a una persona que la quieres, que la vas a echar de menos y que valoras muchísimo todo el trabajo que hace y nunca sobra», ha corregido la portavoz.

Respecto al sustituto de Montero, los ministros han evitado pronunciarse sobre cuándo podría conocerse y tampoco sobre quién sería. Sin embargo, fuentes de La Moncloa aseguran que no será tarde, aunque advierten que podría retrasarse hasta la celebración de dos jornadas importantes en el Congreso. Y es que, el miércoles, Sánchez comparecerá para explicar su postura sobre la guerra en Irán y, el jueves, se votará la convalidación del real decreto de ayudas para paliar los efectos de esta crisis.

Primer Consejo tras la convocatoria

Se trata del primer Consejo de Ministros tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de que las elecciones en la autonomía se celebrarían el próximo 17 de mayo. Lo hizo tras agotar por tanto la práctica totalidad de la legislatura y tras lograr la mayoría absoluta en los comicios del 19 de junio de 2022.

Moreno anunció la convocatoria en una comparecencia extraordinaria desde el Palacio de San Telmo. El hasta ahora presidente de la Junta comunicó la disolución del Parlamento autonómico y calificó la fecha elegida de «idónea» para garantizar la máxima participación.

El líder del PP andaluz aseguró que Andalucía «necesita llegar al verano con un horizonte político despejado» para defender su decisión de adelantar la fecha de las elecciones un mes. Moreno garantizó que acudir a las urnas en ese momento permitirá que Andalucía afronte «con plena capacidad política e institucional» los próximos meses, ante la perspectiva de un «contexto económico que exige estabilidad y anticipación».

María Jesús Montero reaccionó apenas unos minutos después en la red social X, antes Twitter. Aseguró que Juanma Moreno convocaba «por dos motivos». Por un lado, aseguró que se debía a «la crisis de la sanidad pública» que, en opinión de la candidata socialista, «se lo lleva por delante».

Por otro lado, la todavía ministra de Hacienda incidió en que el popular «teme el repunte del PSOE». «Cuanto antes, mejor, Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas», espetó en su primer mensaje tras la convocatoria electoral. «Nos gusta el 17 de mayo: ¡ya hay fecha para el cambio!», concluyó.

Este mismo martes, Montero ha respondido a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, asegurando que los andaluces no votarían a «la vicepresidenta de Sánchez».

La todavía ministra de Hacienda ha asegurado que «los andaluces saben muy bien qué es lo que he hecho antes, ahora y siempre: defender la sanidad pública frente a los recortes del PP».

Además, ha afeado la gestión de Juanma Moreno, a quien ha acusado de «destrozar los servicios públicos» durante «estos 8 años» de mandato del popular. «El 17 de mayo hablarán en las urnas», ha sentenciado.