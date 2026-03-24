Azcón dice que Pilar Alegría es «físicamente más atractiva» que María Jesús Montero

Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones, ha dicho este martes que Pilar Alegría, quien fuera candidata del PSOE en las elecciones autonómicas aragonesas del pasado 8 de febrero, es «físicamente más atractiva» que María Jesús Montero, cabeza de lista de los socialistas de cara a los recientemente convocados comicios en Andalucía.

Ante una pregunta que cuestionaba la visión de un analista político de que a Montero «se le está poniendo cara de Pilar Alegría», el líder del PP aragonés, ha dicho, tras pensarlo, que cree que Alegría es «físicamente más atractiva que María Jesús Montero». «Cuidado con las cosas que se dicen ahora», ha matizado Jorge Azcón, buscando que no se malinterpretara su comparativa física entre las dos dirigentes del PSOE.

«Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría», ha subrayado Azcón, quien inmediatamente, posiblemente consciente de la polémica que iban a deparar sus declaraciones, ha añadido que Juanma Moreno, candidato del PP de cara a las elecciones en Andalucía, también «es mucho más atractivo» que él.

Alegría y Montero reaccionan

«La realidad es esa», ha aseverado Azcón en un evento del periódico El Confidencial, antes de imponer como «conclusión» a la pregunta que «a María Jesús Montero le va a ir fatal» en las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebrarán el domingo 17 de mayo, tal y como anunció el presidente Juanma Moreno el lunes, un mes antes de agotar la legislatura.

Tanto Pilar Alegría como María Jesús Montero han reaccionado a estas palabras de Jorge Azcón. La ex ministra de Educación, Cultura y Deporte ha calificado a su rival político como «Jorge Torrente, el que quiere ser presidente», mientras que Montero ha relacionado las declaraciones con su rival en Andalucía, el popular Moreno Bonilla. «Este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia, el que desprecia el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, social o pública en la que participan», ha compartido la vicepresidenta primera del Gobierno.