Moreno convoca elecciones en Andalucía el domingo 17 de mayo

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado este lunes la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo. El líder popular en Andalucía agotará por tanto la práctica totalidad de la legislatura después de imponerse en los comicios del 19 de junio de 2022.

Moreno ha anunciado que convoca las elecciones durante una comparecencia extraordinaria desde el Palacio de San Telmo. El hasta ahora presidente de la Junta ha comunicado la disolución del Parlamento autonómico y ha calificado la fecha elegida de «idónea» para garantizar la máxima participación.

El líder del PP andaluz ha asegurado que Andalucía «necesita llegar al verano con un horizonte político despejado» para defender su decisión de adelantar la fecha de las elecciones un mes. Moreno ha garantizado que acudir a las urnas en ese momento permitirá que Andalucía afronte «con plena capacidad política e institucional» los próximos meses, ante la perspectiva de un «contexto económico que exige estabilidad y anticipación».

«Andalucía ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad, confianza y en buena convivencia entre los andaluces», ha señalado Moreno. El líder andaluz ha hecho balance de «cuatro años intensos» de legislatura en los que Andalucía «ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general».

Moreno ha insistido en que «los próximos meses exigirán Gobiernos estables y audaces para que puedan dar respuesta a las dificultades que puedan llegar». El candidato a las elecciones por el Partido Popular confía en que Andalucía elija un Gobierno que dé «seguridad» y que tenga la «capacidad de tomar decisiones».

«Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento, para seguir avanzando por la senda del crecimiento», ha añadido Moreno, que espera y desea que la convocatoria de elecciones el 17 de mayo «facilite la mayor participación y permita a los andaluces hablar con máxima claridad y normalidad».

Además, ha realizado un «llamamiento a todos los partidos políticos» para tener «un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentiras, con honestidad y con nobleza». «Es lo que se merecen los andaluces», y «lo que caracteriza y define a nuestro pueblo, Andalucía», ha aseverado Juanma Moreno para añadir que «ese es el espíritu» con el que convoca estas elecciones y «debe ser también el espíritu con el que Andalucía decida su camino para los próximos cuatro años».

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, será previsiblemente la candidata socialista que intentará hacer frente a Moreno en las elecciones. El anuncio del líder popular obliga a la también vicepresidenta primera del Gobierno a dejar sus cargos en el Ejecutivo central antes de lo previsto para presentarse a las elecciones para presidir la Junta de Andalucía.