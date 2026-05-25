El Consell deja sin argumentos a la juez de la DANA: solo ha reclamado 2 funcionarios de 3 posibles

La juez de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, se queda sin argumentos para dilatar el proceso más allá del próximo 30 de octubre, fecha en que la instructora deberá cerrar el sumario o bien solicitar otra ampliación, en ese caso hasta el 30 de abril de 2027. Hasta ahora, Ruiz Tobarra solo ha reclamado a dos de los tres funcionarios de refuerzo que podía solicitar. Todo ello, según ha desvelado la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, a preguntas de la oposición, en la comisión de Justicia de las Cortes Valencianas, en la que ha comparecido. De los cuatro puestos de funcionarios de refuerzo, uno de ellos ha sido solicitado en comisión de servicios. En cuanto a los otros tres, hasta la fecha, la juez de la DANA solo ha reclamado a dos que ya tiene como interinos. No así al tercero.

Nuria Ruiz Tobarra dictó un auto el pasado 7 de abril por el que acordaba facilitar a las partes las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de investigados. Pero no las de perjudicados y testigos en piezas de fallecimiento y lesionados, «que seguirán sin grabarse». Todo ello, a partir del próximo 30 de junio. La juez argumentaba que tomaba esta medida tras recibir la comunicación de la Consellería de Justicia de que a partir de esa fecha, el 30 de junio, se suprimirán los puestos de cuatro de los cinco funcionarios asignados a la causa de la DANA desde marzo de 2025, lo que, afirmaba, «supondrá una grave dilación de la instrucción».

Este martes, la consellera ha comparecido ante la comisión de Justicia de las Cortes Valencianas. Y, ha explicado, en el caso de los juzgados de Catarroja, donde se instruyen las diligencias previas del caso de la DANA, que una vez se ha resuelto la convocatoria para los cuatro puestos en comisión de servicios, de ellos, uno ha sido solicitado en comisión de servicios. Pero los otros tres quedaban a libre elección de la magistrada, de modo «que se podía quedar con los mismos» que ahora tiene, «reclamando los tres que ya tiene como interinos».

Pero, según ha explicado también Nuria Martínez, la magistrada «de momento, solo ha reclamado dos». Es decir, que no ha reclamado el tercero de esos puestos.

Se da la circunstancia de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ya advirtió el pasado 10 de abril, solo tres días después de aquel auto de la juez, como entonces publicó OKDIARIO, que: «No se han quitado medios, no es cierto», en referencia a los funcionarios de apoyo y refuerzo en el caso de la DANA.

Solo cinco después, el 15 de abril, como también publicó entonces OKDIARIO, la propia consellera de Justicia señaló al ministro Félix Bolaños, quien horas antes había acusado al Gobierno valenciano en el Congreso de los Diputados de «retirar a la juez de la DANA los funcionarios que dependen del Gobierno de la Generalitat». Frente a ello, Nuria Martínez ha sentenciado que «Bolaños miente, no hay ningún recorte en el juzgado que instruye la causa de la DANA».