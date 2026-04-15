El Consell señala a Bolaños por acusarle de retirar funcionarios del juzgado de la DANA: «Miente»

La consellera de Justicia del Consell de Juanfran Pérez Llorca, Nuria Martínez, ha señalado este miércoles al ministro Félix Bolaños, quien horas antes había acusado al Gobierno valenciano en el Congreso de los Diputados de «retirar a la juez de la DANA los funcionarios que dependen del Gobierno de la Generalitat». Frente a ello, Nuria Martínez ha sentenciado que «Bolaños miente, no hay ningún recorte en el juzgado que instruye la causa de la DANA». Además, Nuria Martínez ha definido la afirmación del ministro de Pedro Sánchez como «la muestra más evidente de cómo hacer mala política con el dolor de las víctimas». Y ha sentenciado que la de Bolaños ha sido «una postura lamentable que, además, se fundamenta en una mentira».

En concreto, la Consellería de Justicia está afrontando un ambicioso proyecto con el que 200 de un total de las 438 plazas de refuerzo en los juzgados valencianos pasarán a ser estructurales. En ese proceso, lo que va a hacer la Consellería es relevar a cuatro funcionarios que no son estructurales por otros cuatro que sí lo son. Es decir, que el juzgado en que se instruye la causa de la DANA, que contaba con cinco funcionarios, seguirá teniendo el mismo número. Por tanto, cinco.

Es la tercera vez en cinco días que la Generalitat Valenciana ha tenido que reiterar que al juzgado de la DANA no se le han recortado recursos. Primero, fue el propio presidente de la Generalitat quien lo desmintió tajantemente, después de que la magistrada que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, lo asegurase en un auto. Este miércoles, la propia consellera ha vuelto a rechazar ese ficticio recorte de personal en el Pleno de las Cortes Valencianas. Y, en paralelo a ello, ha sido el ministro Félix Bolaños el que ha vuelto a insistir, en su caso en el Congreso de los Diputados.

Nuria Martínez ha lamentado que el ministro Bolaños «mienta y se entrometa» en la gestión de la Generalitat Valenciana al indicar que estudiaría cómo apoyar la denuncia de una supuesta reducción de personal que, tal como ha destacado Nuria Martínez, «no existe y en ningún caso se va a dar».

La consellera de Justicia ha advertido que «por más veces que se repita una mentira, no se convierte en verdad». Y ha avisado de que el Gobierno valenciano «no lo vamos a consentir». En este sentido, ha defendido que «jamás» el Ejecutivo de Pérez Llorca ha valorado quitar recursos a la juez que instruye la causa de la DANA, sino que ha sido «todo lo contrario», porque, lo que ha hecho es «crear plazas fijas y no temporales para este juzgado, al convertir cuatro plazas de refuerzos en plazas estructurales». La consellera ha advertido también de que no parará «hasta conseguir que dejen de mentir y permitir que se extienda un bulo».