Llorca desmiente a la juez y la deja sin excusa que dilate la causa de la DANA: «No se han quitado medios»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca ha desmentido de modo claro, preciso y contundente a la juez que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, acerca de que se vaya a recortar personal al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja a partir del próximo 30 de junio: «No se han quitado medios, no es cierto», ha manifestado el presidente valenciano tras un acto con agentes sociales, para recalcar a continuación que «lo importante es que esos medios los van a seguir teniendo».

El desmentido de Pérez Llorca, de facto, deja sin excusas a la magistrada para que la instrucción prolongue más allá del próximo 30 de octubre, fecha en que la instructora deberá cerrar el sumario o bien solicitar otra ampliación, en ese caso hasta el 30 de abril de 2027. Esto es un mes antes de las elecciones.

Las diligencias previas del caso de la DANA, que instruye Nuria Ruiz Tobarra se alargan ya 17 meses. En ese tiempo, se ha producido una exposición razonada contra el ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, rechazada por unanimidad por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), una querella pendiente de recurso contra la instructora, una recusación en la misma situación, dos investigados, varias quejas por resolver en el Consejo General del Poder Judicial, también contra la juez, y un escándalo por las injerencias de su propio marido, el también magistrado, Jorge Martínez Ribera.

En concreto, Nuria Ruiz Tobarra ha dictado un auto este viernes por el que acuerda facilitar a las partes las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de investigados. Pero no las de perjudicados y testigos en piezas de fallecimiento y lesionados, «que seguirán sin grabarse». Todo ello, a partir del próximo 30 de junio. La juez argumenta que toma esta medida tras recibir la comunicación de la Consellería de Justicia de que a partir de esa fecha, el 30 de junio, se suprimirán los puestos de cuatro de los cinco funcionarios asignados a la causa de la DANA desde marzo de 2025, lo que, afirma, «supondrá una grave dilación de la instrucción».

Y esto, exactamente, es lo que ha desmentido este mismo viernes Pérez Llorca. En concreto, también, el presidente de la Generalitat Valenciana ha manifestado al respecto que: «No se ajusta a la realidad. No se le han quitado medios al juzgado de Catarroja. Lo que pasa es que aquellos puestos que estaban ocupados por personal temporal ahora van a ser ocupados por personal fijo, dentro de un acuerdo que había alcanzado la Consellería de Justicia con las entidades sociales».

Ese hecho, según ha explicado también Pérez Llorca, «ha generado un impás entre las personas que cesan en su puesto, porque estaban trabajando con carácter temporal. Y, ahora, entran nuevos funcionarios ya con su plaza definitiva allí».

Pérez Llorca ha recordado que «si uno tiene un contrato temporal, hay que cumplir los plazos que marcan las leyes». Y ha destacado que el juzgado que instruye la causa de la DANA «siempre ha tenido todos los recursos que ha pedido». Y ha recalcado que «lo importante es que esos medios los van a seguir teniendo».