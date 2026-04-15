Ester Muñoz se mofa de Bolaños: «Cuando Sánchez ha tenido que elegir un vicepresidente ha elegido al listo, no a usted»

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, se ha mofado del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al recordarle que «cuando Sánchez ha tenido que elegir un vicepresidente», en relación con el reciente nombramiento de Carlos Cuerpo, «ha elegido al listo», no a él.

«Usted está acostumbrado a traspasar todos los límites, ha traspasado los límites de cualquier demócrata», le ha reprochado Muñoz a Bolaños en el hemiciclo. «Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Se ha excusado diciendo que era una opinión personal, pero cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la del Gobierno», ha añadido, en referencia a las palabras del ministro de Justicia, dirigidas al juez Juan Carlos Peinado, tras el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cuatro delitos de corrupción.

«El juez Peinado no es su problema, es su excusa», ha destacado Ester Muñoz en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, que ha tenido a Pedro Sánchez como principal ausente, al estar de viaje en China. La dirigente popular ha asegurado que «están utilizando» a Peinado «para mandar un mensaje a todos los jueces de este país». «Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional», ha adjuntado.

Cambiando de tercio, Ester Muñoz le ha confirmado a Bolaños que ha «hecho todo lo que le ha pedido Pedro Sánchez» como ministro. «Usted ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo, ha intimidado al CGPJ por escrito, usted se ha quemado defendiendo a sus compañeros de partido, de su Gobierno, la corrupción de los familiares de Pedro Sánchez», ha añadido.

«¿Y para qué?, señor Bolaños. Cuando Sánchez ha tenido que elegir a un vicepresidente lo que ha dicho la propaganda del Gobierno es que elegían al listo del Gobierno y al moderado», ha espetado, provocando la reacción de su bancada. «Usted lleva toda la legislatura llamándonos ultras, pero resulta que para Sánchez el ultra es usted, que no le ha elegido vicepresidente», ha zanjado.

«Se enfadan mucho porque decimos que Sánchez es el Orban del sur, cuando decimos que es el último populista que va a caer en Europa. ¿Pero hay algo más populista que atacar a jueces, a fiscales y a magistrados, sólo cuando atacan al Gobierno?», ha aseverado Muñoz en su intervención de este miércoles en el Congreso.