Bolaños se «avergüenza» del juez y no de Begoña Gómez: «Un tribunal superior revocará todo»

Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, ha asegurado que se «avergüenza» del juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, después de que haya procesado este lunes a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

En lugar de mostrar su contrariedad con la procesada, Bolaños ha declarado su vergüenza contra el magistrado y ha advertido a continuación que «un tribunal superior, independiente e imparcial, lo revocará todo», debido a que, en palabras del ministro de Justicia, es un caso en el que «nada hay» para ir contra Begoña Gómez.

«Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país», ha afirmado Bolaños, minutos después de conocerse el procesamiento de la esposa de Sánchez. «Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país», ha añadido, para subrayar que «el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable», en este caso.

Bolaños ha mostrado su «confianza absoluta» en que un «tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción». El ministro de Sánchez ha aclarado que no tiene «ninguna duda» de que en este caso, «en el que nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer».

«Y por tanto me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho últimamente la Audiencia Provincial, de que no había nada, pues sigue sin haber nada, pero no obstante esto es una decisión judicial que obviamente tendrá que ser resuelta y analizada por un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente y que sin duda alguna tomará decisiones que serán conformes a derecho», ha completado Bolaños.

Begoña Gómez, procesada

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, ha acordado este lunes la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, junto a Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez, y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés Cónsul.

Los cargos que se mantienen son tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El juez ha sobreseído únicamente el delito de intrusismo profesional y ha concedido un plazo de cinco días a las partes para presentar escritos de conclusiones provisionales de cara al juicio oral.

La resolución, de 39 páginas y que ha consultado OKDIARIO, llega tras la comparecencia celebrada el 1 de abril en la que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa. El fiscal reconoció que «al menos, tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada», pero mantuvo que las diligencias no justifican continuar el procedimiento. El juez ha rechazado esa postura.