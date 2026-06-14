La aristocracia europea toma Madrid: así ha sido la boda de Amanda Lange y Friedrich von Schönburg, hijo de María Luisa de Prusia

Apenas una semana después de la visita del Papa León XIV a la capital, Madrid se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la aristocracia europea. Amanda Lange y Friedrich von Schönburg han sellado su historia de amor en una boda que ha reunido a miembros de algunas de las familias más exclusivas del continente en pleno corazón de la capital. El hijo del conde Rudi von Schönburg, director del prestigioso Hotel Villa Magna, y de la princesa María Luisa de Prusia, ha dado el «sí quiero» en una ceremonia donde la elegancia se ha impuesto a la ostentación, demostrando que el lujo silencioso sigue siendo el auténtico protagonista entre las grandes familias europeas.

Tras cerca de dos años de preparativos, la pareja ha celebrado su enlace en la iglesia de Santa Bárbara, uno de los templos predilectos de la alta sociedad madrileña para celebrar sus grandes acontecimientos familiares.

Uno de los primeros en llegar fue el novio, acompañado por su madre, María Luisa de Prusia, que ejerció un papel muy especial durante la ceremonia. Friedrich apostó por un impecable chaqué negro con chaleco cruzado y una corbata en tonos aguamarina con discretos motivos geométricos. Como toque final, una rosa blanca en la solapa aportaba el punto clásico a un estilismo perfectamente ejecutado.

Sin embargo, todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia María Luisa de Prusia. La prima de la reina Sofía, habitual de los círculos más exclusivos de Marbella, apostó por un conjunto de dos piezas en azul eléctrico que no pasó desapercibido. El diseño destacaba por una espectacular línea de plumas que recorría el ribete superior de la prenda y se fundía visualmente con la falda, dando vida a un look de diva de Hollywood. Completó el conjunto con un bolso a juego y un impresionante collar presidido por un gran zafiro rodeado de diamantes.

Mientras los invitados desfilaban por la escalinata de Santa Bárbara con estilismos marcados por la sobriedad y la elegancia, la expectación crecía ante la llegada de la novia.

Amanda Lange descendió de un coche clásico acompañada por su padre, Kurt Lange, dejando una de las imágenes más emotivas de la jornada. Ambos recorrieron el camino hasta el templo con una evidente emoción reflejada en sus rostros.

Para la ocasión, la novia confió en Lorenzo Caprile, uno de los diseñadores más solicitados de la alta sociedad española. Amanda lució un vestido de inspiración clásica confeccionado en satén blanco, sobre el que destacaba una delicada estructura de encaje ajustada al cuerpo que aportaba sofisticación y un aire atemporal al conjunto. Una apuesta elegante, sin estridencias y profundamente ligada a la tradición.

Según ha informado la revista Hola!, hubo dos ausencias especialmente llamativas durante la ceremonia. Ni la madre de Amanda Lange ni el padre del novio, el conde Rudi von Schönburg, estuvieron presentes en el enlace. En el caso del aristócrata alemán, su ausencia sorprendió especialmente al tratarse del director del Hotel Villa Magna, uno de los establecimientos más exclusivos de Madrid y habitual refugio de celebridades internacionales como Taylor Swift o Bad Bunny durante sus visitas a España.

La ceremonia también estuvo marcada por un gesto cargado de simbolismo. Según la misma publicación, Amanda quiso tener un detalle muy especial con Friedrich durante el intercambio de alianzas. La novia adaptó una alianza perteneciente a su padre para convertirla en el anillo que entregó a su ya marido, incorporando así una importante carga sentimental a uno de los momentos más emotivos del enlace.

Según informa La Razón, tras la ceremonia religiosa, los invitados, procedentes de hasta 39 nacionalidades diferentes, se trasladaron al Castillo de Viñuelas para continuar con la celebración. El enclave, uno de los más exclusivos para eventos en la Comunidad de Madrid, ha acogido durante años algunas de las bodas más conocidas del panorama social español.

Sin embargo, las celebraciones comenzaron mucho antes. La pareja organizó una fiesta preboda en el Hotel Bless Madrid, donde familiares y amigos pudieron disfrutar de una primera toma de contacto antes del gran día. Y la agenda continúa este domingo con un desayuno de despedida en la terraza del Hotel Villa Magna, el establecimiento dirigido por el padre del novio.

Entre un vestido firmado por Caprile, invitados llegados de toda Europa, una princesa de Prusia acaparando miradas y una celebración repartida entre algunos de los escenarios más exclusivos de Madrid, Amanda Lange y Friedrich von Schönburg han convertido su enlace en una de las bodas aristocráticas más comentadas de la temporada.