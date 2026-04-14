Expulsan del Congreso a un diputado de Vox por encararse con el vicepresidente al pedir amparo por ser insultado

El diputado de Vox José María Sánchez García ha sido expulsado este martes del pleno del Congreso de los Diputados tras encararse con una letrada de la Mesa y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento, para pedirles amparo por los insultos que había recibido por parte de un diputado de ERC, asegura Vox.

Sánchez García, portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, recibió tres llamadas al orden después de un incidente en el que se enfrentó verbalmente tanto con la letrada como con el propio vicepresidente socialista en la tribuna de la Cámara Baja. Después del tercer aviso, y siguiendo las reglas del Congreso, según Gómez de Célis, se decidió su expulsión inmediata. Esto le ha impidido participar en el resto de los debates y votaciones de la sesión plenaria.

Según la versión difundida por Vox, su diputado José María Sánchez ha pedido la palabra a la presidencia de la Cámara, ostentada en ese momento por Gómez de Celis, «tras ser insultado gravemente por parte del diputado de Esquerra Jordi Salvador, que le ha llamado en dos ocasiones ‘criminal y asesino’».

Tras esos hechos, José María Sánchez se ha dirigido personalmente a la Mesa para denunciar esos insultos. «La respuesta del vicepresidente ha sido llamar al orden al diputado de Vox en lugar de al autor de los insultos».

Vox sostiene que Sánchez se ha reincorporado a su escaño y que, de nuevo, el diputado de ERC le ha llamado «criminal y asesino», motivo por el que José María Sánchez ha vuelto a la presidencia de la Cámara; ha pedido amparo, solicitando la opinión de la letrada, y ha reprochado a De Celis su forma de ejercer la presidencia.

Tras esta situación, el diputado de Vox ha acudido al despacho de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha solicitado que se llamase al orden al diputado de ERC sin obtener ninguna respuesta satisfactoria, sostiene el partido de Abascal.