El PSOE intenta zafarse del cerco judicial pactando con los socios dejar sin castigo los insultos al Rey

El PSOE de Pedro Sánchez está intentando zafarse del cerco judicial: ha pactado con sus socios de Sumar dejar sin castigo los insultos al Rey Felipe VI. El partido fundado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado a conocer este lunes un pacto con los socialistas para «despenalizar el delito de Ofensa a la Corona y de Ofensa Religiosa» a través de una proposición de ley.

El acuerdo entre ambas formaciones de izquierdas se centra en cinco ejes. Buscará poner fin a las injurias a la Corona, a las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, a las altas instituciones del Estado, a los sentimientos religiosos, a los ultrajes a los símbolos nacionales.

«Se trata de una reforma orientada a reforzar la protección de la libertad de expresión y adecuar nuestra legislación a la evolución de la jurisprudencia constitucional y europea en esta materia», reza el acuerdo con el que Sumar y PSOE han acordado esta proposición de ley.

La medida tendrá que someterse a su votación en el Congreso de los Diputados, donde ambos partidos necesitan el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas para sacarla adelante.

La medida es una de las peticiones estrella de los socios secesionistas y de izquierdas de Sánchez. En 2020, ERC y Bildu ya propusieron estas modificaciones legales. Sin embargo, los delitos de injurias no llegaron a eliminarse.

En 2023, Sumar presentó nuevamente esta medida. El diputado de Sumar Enrique Santiago explicó en una rueda de prensa en el Congreso que el grupo decidió estrenar la legislatura con esa propuesta de reforma legal. Y lo justificó en que creía que «la anterior legislatura no ha sido todo lo productiva que debería haber sido en materia de recuperación de libertades públicas y derechos civiles».

¿Qué se eliminaría?

Por un lado, la medida propone la «derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona». Esto implica «la eliminación del régimen penal agravado aplicable a las injurias y calumnias dirigidas contra la Corona y los miembros de la Familia Real». Estos delitos se castigaban con hasta dos años de prisión «si la calumnia o injuria fueran graves».

Asimismo, se produce la «derogación del artículo 496 del Código Penal relativo a las injurias contra las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas». En este caso, ambas formaciones aclaran que se produce una «derogación íntegra» de ese artículo que afecta tanto a las cámaras nacionales como a las autonómicas.

En tercer lugar, el pacto entre PSOE y Sumar incluye la eliminación del delito de «calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado». De ese modo, perderían las especial protección del presidente Gobierno así como «el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas y los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

El texto de este punto que pretenden derogar incluía la pena de prisión de tres a cinco años los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir la asistencia a sus respectivas reuniones.

Además, de aprobarse finalmente en el Congreso, se produciría la «derogación del artículo 525 del Código Penal relativo al delito de ofensa a los sentimientos religiosos» y el 543, de «ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales».