El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado con un cariñoso saludo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, antes de que declare ante el juez como testigo por sus mensajes con la cloaca, concretamente, con Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE. El encuentro ha tenido lugar durante la Comisión Ejecutiva Federal de este lunes en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz.

A la llegada a la cita de la cúpula de la formación, el líder socialista ha dado una palmada en la espalda de Narbona antes de ocupar su lugar en el centro de la Ejecutiva. La presidenta ocupa un lugar preeminente en la Ejecutiva. La histórica dirigente socialista se sienta a la derecha de Sánchez.

El presidente del Gobierno ha ocupado su lugar en el cuadrilátero que forman las cuatro mesas que ocupan los miembros de la Ejecutiva. Acto seguido, el líder socialista ha mantenido una cariñosa y cercana conversación con Narbona.

Este lunes, la reunión se ha centrado en la rendición de cuentas de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, sobre las medidas puestas en marcha por el partido después del escándalo que provocó un terremoto en el PSOE con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implicaba a Santos Cerdán, su predecesor, en la presunta trama de mordidas en la adjudicación de contratos públicos junto al ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, y su ayudante, Koldo García.

El informe de la UCO

La UCO reveló en un informe remitido al juez Pedraz sobre las cloacas del PSOE que Narbona también habría conocido la presunta actividad delictiva de la trama a través del propio ex secretario de Organización Santos Cerdán.

En concreto, los agentes aludían a una conversación de ambas del 24 de abril de 2024, sólo diez días después de que Sánchez publicara su «Carta a la Ciudadanía», en la que anunciaba cinco días de reflexión al conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Díez escribió a Narbona para «reconducir» los ataques al presidente Sánchez, dar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín».

En esa misma conversación, según relata la Guardia Civil a partir de las comunicaciones intervenidas en el móvil de Leire Díez, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones: «Se lo habías contado a Santos el otro día».