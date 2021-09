El diputado de Vox en el Congreso de los Diputados José María Sánchez García ha sido expulsado del Pleno este martes después de negarse tres veces a retirar el calificativo de «bruja» que ha dirigido a la parlamentaria socialista Laura Berja.

El vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, ha llamado al orden en tres ocasiones a Sánchez García y ante la negativa de este a desdecirse ha optado por expulsarle del Hemiciclo.

Ante el revuelo generado, el vicepresidente ha suspendido la sesión durante unos minutos hasta que el diputado de Vox ha aceptado retirar el insulto dirigido a la socialista.

La sesión se ha suspendido durante escasos minutos, tiempo en el que el diputado de la formación que encabeza Santiago Abascal ha permanecido sentado en su asiento.

Ujieres de la Cámara se han acercado a intentar convencer al diputado para que abandonara el Hemiciclo, mientras el vicepresidente primero le continuaba rogando en reiteradas ocasiones que abandonara para poder reanudar el debate.

«Atendiendo al reglamento usted debe abandonar el Hemiciclo, después podrá presentar los recursos que quiera», ha insistido Gómez de Celis, momento en el que el diputado ha bajado la escalinata y se ha puesto a hablar con sus compañeros Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.

Tras una breve conversación con estos, ha tomado asiento al lado de Olona y ha retirado el calificativo a la diputada socialista. «Retiro que la he llamado bruja», ha afirmado. Acto seguido, Gómez de Celis ha reanudado la sesión.

Poco después de los hechos, que rápidamente se han viralizado en redes sociales, Vox ha denunciado la «arbitraria actuación del vicepresidente del Congreso».

«No se puede llamar al orden y expulsar en consecuencia a quien no altera el orden, sino que a preguntas del presidente se niega a retirar una expresión. El presidente podía haber ordenado por sí mismo que la expresión no figuraría en el diario de sesiones, pero no más. La actuación de Gómez de Celis ha sido, por tanto, abusiva y manifiestamente contraria al Reglamento», han señalado desde la formación de Abascal.

‼️ En el Congreso se permiten los insultos a VOX sin que ocurra absolutamente nada, pero se hace una interpretación abusiva y arbitraria del reglamento cuando nuestros diputados levantan la voz. Eres un sectario @gomezdcelis. pic.twitter.com/5PeQaOfbmM — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) September 21, 2021

Además, Vox ha recordado en sus redes sociales que cuando son otros parlamentarios los que profieren insultos a sus diputados no pasa «absolutamente nada» y, en cambio, «se hace una interpretación abusiva y arbitraria del reglamento» cuando son sus diputados los que «levantan la voz».

Interrogada sobre lo ocurrido, Olona, visiblemente enfadada, ha respondido preguntando por qué no se le hizo esa pregunta cuando una diputada de Esquerra Republicana le llamó recientemente «fascista» en el Pleno de la Cámara.

«A mi me parece tan mal que se utilice esa palabra -bruja- como las que emplean contra Vox y ante las que quienes presidente la sesión no tiene a bien corregir», ha contestado, por su parte, el diputado Ignacio Gil Lázaro.

Lo que se estaba debatiendo en ese momento en el Congreso de los Diputados es la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el «acoso» en las mujeres que acuden a clínicas para abortar.

Se trata de una propuesta de reforma del Código Penal, presentada por el Grupo Socialista, tiene por objeto añadir un nuevo artículo por el que se castigue con «la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días» a todo aquel que «hostigue o coarte la libertad» de una mujer que vaya a abortar «promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta».