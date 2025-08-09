Un centenar de detenidos en Ibiza por tráfico de drogas en lo que va de temporada turística

La Guardia Civil ha intensificado su lucha contra el tráfico de drogas durante los primeros meses de verano en Ibiza, logrando más de un centenar de detenciones en apenas dos meses. En concreto, desde mayo los agentes han detenido a 116 personas, 82 por tráfico de drogas y 34 por delitos contra la salud pública.

Según ha informado el Instituto armado este sábado en una nota de prensa, la Operación de Alto Impacto Zulú-Bravo, en coordinación con las policías locales de los ayuntamientos ibicencos, ha permitido la detención de numerosos traficantes que operaban en zonas de alta afluencia turística, principalmente en entornos de ocio nocturno.

Entre las sustancias más comúnmente incautadas destacan la cocaína, marihuana, MDMA y tusi (una peligrosa mezcla psicodélica de uso creciente entre los jóvenes).

Sólo en el puerto de Ibiza se han intervenido 2.500 kilos de hachís; 10 kilos de cocaína y 900 pastillas de MDMA. También en el Aeropuerto de Ibiza, la Guardia Civil incautó un kilo de tusi y 200 gramos de MDMA, en operaciones dirigidas tanto a identificar a traficantes como a detectar intentos de transporte internacional de estas sustancias.

Además, se han interpuesto 756 denuncias por tenencia o consumo de estupefacientes en vía pública, en virtud de la Ley Orgánica 4/2015.

Sólo en Sant Antoni de Portmany se concentran 400 de estas denuncias, consolidándose como uno de los principales focos de consumo de la Isla.

La mayoría de las detenciones se han producido en el momento de la venta, a menudo en manos de traficantes dedicados al menudeo, tanto nacionales como extranjeros, que se aprovechan de la alta concentración de turistas para introducir droga en zonas de fiestas.

La Guardia Civil pretende continuar con operativos de este tipo, realizando controles preventivos e investigaciones en puntos clave de la isla para contener y reducir el impacto del narcotráfico en el que es uno de los principales destinos turísticos de Europa.

Una de las últimas incautaciones de droga tuvo lugar hace escasas dos semanas cuando la Policía Nacional y la Policía Local de Ibiza detuvieron a un hombre y una mujer por presuntamente agredirse en su vivienda y después se descubrió que se dedicaban a la venta de diferentes sustancias estupefacientes. Los agentes intervinieron más de 40.000 euros y cerca de 14 kilos de droga.