Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, recorrido del desfile y curiosidades
Más de 3.700 efectivos y decenas de aeronaves acompañarán a los Reyes en el gran desfile de la avenida Samil
La ciudad disfrutará durante toda la semana de exposiciones, conciertos y una imponente revista naval
El Gobierno lo ha confirmado: el servicio militar voluntario en España entra en vigor para los nacidos en 2008
La ciudad de Vigo se convierte en el epicentro de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) 2026. Desde este martes y hasta el próximo domingo, el Ministerio de Defensa ha desplegado un amplio programa de actividades para acercar los ejércitos a la ciudadanía. La semana de homenajes culminará con un gran desfile militar de 1,1 kilómetros en la avenida Samil presidido por los Reyes, en el que participarán más de 3.700 efectivos, decenas de aeronaves y vehículos blindados.
Programa completo y horarios de los actos en Vigo
Las actividades conmemorativas impulsadas por Defensa se extenderán durante toda la semana en diferentes puntos estratégicos de la ciudad gallega. El cronograma oficial de exhibiciones es el siguiente:
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De martes a domingo (Puerto de Vigo): Exposición estática ininterrumpida de material operativo perteneciente al Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
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Miércoles (Pistas de atletismo anexas a Balaídos): Exhibición dinámica de personal y material militar.
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Jueves (Praza Porta do Sol): Encuentro de músicas militares presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, junto a la cúpula militar y autoridades civiles. Previamente, las unidades de música participantes realizarán un pasacalles por las vías aledañas.
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Viernes:
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Ría de Vigo: Revista naval presidida por el rey Felipe VI, con la participación de buques de la Armada y de la Guardia Civil.
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Playa de Samil: Gran exhibición dinámica operativa de personal y material militar.
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(Nota: El Ministerio de Defensa complementa esta programación con otras actividades paralelas, como juras de bandera para personal civil y entregas de condecoraciones, detalladas en su página web oficial).
El acto central: recorrido del desfile militar
Lo mejor del DIFAS 2026 será la tradicional parada militar, cuyo recorrido abarcará 1,1 kilómetros de la emblemática avenida Samil. El acto principal estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar al completo.
El impresionante despliegue previsto para la jornada central dejará cifras de récord en la ciudad olívica:
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Desfile a pie: Participarán un total de 3.746 militares (3.402 hombres y 344 mujeres) de la Guardia Real, los tres Ejércitos, la Guardia Civil y la UME, ataviados con su característica uniformidad de gala.
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Animales: El desfile terrestre contará con la presencia de 130 caballos, seis perros de las unidades caninas y la famosa cabra Baraka, mascota del Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión.
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Desfile aéreo: El cielo de Vigo rugirá con el paso de 30 aeronaves de caza, 16 aviones de transporte y 25 helicópteros.
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Desfile motorizado: Recorrerán el asfalto un total de 109 vehículos tácticos y blindados junto a 32 motocicletas.
El espectacular salto paracaidista con guiño a Galicia
Uno de los momentos más tensos, vistosos y esperados de la parada militar será el tradicional salto paracaidista con la bandera de España. Este año, en un claro gesto de homenaje a la tierra anfitriona, la responsabilidad recaerá en dos experimentados militares de origen gallego pertenecientes a la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA):
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Subteniente Alberto Vidal (Pontevedra): Actuará como guía del salto. Integrado en la PAPEA desde 2015, acumula más de 5.000 lanzamientos. Cuenta con un historial brillante: en 2023 saltó con la bandera más grande de España (1.350 metros cuadrados), en 2024 fue nombrado ‘Paracaidista distinguido’ y ejerce como juez internacional de esta disciplina.
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Sargento primero Pablo García Matanza (Lugo): Será el encargado de portar la enorme enseña nacional. En la PAPEA desde 2020 y con más de 4.000 saltos en su haber, acaba de colgarse la medalla de oro en la Clasificación Absoluta por Equipos del 58º Campeonato Nacional Militar (abril de 2026) y representará a España en el próximo Mundial Militar de Eslovaquia en agosto.
Curiosidades sobre el Día de las Fuerzas Armadas
El Día de las Fuerzas Armadas es una conmemoración que se celebra anualmente en España desde 1978. Se instituyó mediante un real decreto con el objetivo de establecer una jornada institucional de homenaje a los Ejércitos y a la Armada, fomentando así su conocimiento y su plena integración en la sociedad civil.
Como manda la tradición, los actos centrales siempre se programan para el sábado más próximo al 30 de mayo, fecha en la que el santoral conmemora la festividad de San Fernando, histórico patrón de los ingenieros militares.