El Ejército desaparece del País Vasco y Cataluña: apenas queda un 1% de militares de carrera en activo

La presencia de los militares de carrera de las Fuerzas Armadas Españolas tanto en Cataluña como en el País Vasco se ha convertido en una mera anécdota, de acuerdo con las cifras que arroja la estadística oficial que elabora la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Según esos datos, publicados en el anuario correspondiente a 2024, la presencia de los militares de carrera en Cataluña se reduce a un 1,05%, mientras que en el País Vasco es aún inferior, con un 0,85%.

En la «Estadística de personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas», correspondiente a 2024, el último de una serie que se viene publicando desde 2020, se establece el número de militares de carrera en ejercicio en ese año en un total de 54.012 efectivos en activo y, de ellos, solamente son 566 los destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña, mientras que los que tienen su destino en el País Vasco suman un total de 457 entre las tres provincias.

Estas insignificantes cifras contrastan con las que arroja el mismo estudio estadístico elaborado por el Ministerio de Defensa que dirige la ministra Margarita Robles, en relación a la Comunidad de Madrid, donde los 15.027 militares de carrera en activo suponen casi el 30% del total, un 27, 82% concretamente.

Por su parte, en Andalucía se consignan un total de 10.904 militares destinados entre las 8 provincias, lo que supone el 20,19% del total, dentro de las Fuerzas Armadas.

Mientras que los pocos efectivos dentro de este grupo destinados a las tres provincias vascas son más o menos similares, con 156 efectivos en Álava, 149 en Guipúzcoa y 152 en Vizcaya, en Cataluña se produce un reparto mucho más desigual, con 351 militares de carrera destinados en Barcelona, 152 en Gerona, 55 en Lérida y tan solo 8 en la provincia de Tarragona.

Socios contra el Ejército

A pesar de esa presencia residual y menguante, ya que año tras año se va reduciendo paulatinamente, los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, insisten en desterrar por completo cualquier presencia o vínculo del Ejército español en sus territorios, como es el caso de ERC. que ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que exige al Gobierno el veto a las actividades divulgativas de la cultura de Defensa que imparte el Ejército en las escuelas, por considerarlas «contrarias a la democracia», como adelantó OKDIARIO.

Por otra parte, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, miembro de Barcelona en Comú, que en la actualidad se integra en Sumar, logró en su día impedir la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza que se celebró en la ciudad condal en noviembre de 2018, poco después de la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Con todo, llama poderosamente la atención que España tenga en la actualidad más militares destacados en diferentes instituciones y destinos en el extranjero que en Cataluña o en el País Vasco, ya que, según los datos recopilados por el propio Ministerio de Defensa, son un total de 731 los militares de carrera que están en activo en el extranjero, lo que supone un 1,37% del total, por delante tanto de Cataluña como del País Vasco.