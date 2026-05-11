Durante años, el 8×8 ‘Dragón’ ha ido apareciendo una y otra vez en anuncios del Ministerio de Defensa, presentaciones militares y noticias sobre la modernización del Ejército. Pero mientras el proyecto seguía acumulando titulares, las entregas reales avanzaban mucho más despacio de lo previsto y el blindado terminó rodeado de retrasos, revisiones de calendario y bastante presión política. Ahora, por fin, el vehículo está a punto de dejar atrás esa fase más teórica para mostrarse ante el público en uno de los actos militares más importantes del año.

El estreno llegará el 30 de mayo en Vigo, durante el desfile principal del Día de las Fuerzas Armadas. Allí participará por primera vez el VCR 8×8 ‘Dragón’, considerado uno de los proyectos más ambiciosos del Ejército de Tierra. La presencia del blindado en el desfile no es casual ya que defensa quiere aprovechar el escaparate del evento para enseñar un vehículo que lleva años generando expectación dentro del ámbito militar español. La inversión total supera ya los 2.500 millones de euros y el objetivo sigue siendo renovar parte de la flota blindada del Ejército con un modelo más moderno, mejor protegido y preparado para operaciones actuales. Sobre el papel, el «Dragón» debía marcar un antes y un después en las capacidades terrestres españolas. En la práctica, el programa ha avanzado mucho más lento de lo que se esperaba cuando arrancó oficialmente en 2020.

El blindado 8×8 ‘Dragón’está a punto de estrenarse

El ‘Dragón’ nació con un objetivo bastante claro dentro del Ejército de Tierra: reemplazar vehículos blindados que llevaban décadas operativos y que habían quedado desfasados frente a los nuevos escenarios militares.

Se trata de un blindado sobre ruedas preparado para diferentes tipos de misión. Puede utilizarse para transporte de tropas, reconocimiento o apoyo en operaciones de combate. Además, incorpora sistemas tecnológicos mucho más avanzados que los modelos anteriores y una protección superior para las unidades desplegadas. Precisamente por eso el programa fue presentado desde el principio como uno de los proyectos estratégicos más importantes para Defensa. El plan contemplaba fabricar 348 vehículos y distribuirlos progresivamente entre distintas unidades del Ejército español.

Sin embargo, el desarrollo ha estado lejos de ser tranquilo. El contrato fue adjudicado en agosto de 2020 al consorcio Tess Defence por 2.100 millones de euros. Más adelante, en 2023, el presupuesto volvió a aumentar con otros 420 millones adicionales, elevando la inversión total hasta los 2.520 millones.

El calendario inicial también terminó cambiando varias veces. Defensa esperaba recibir las primeras 92 unidades durante 2024, aunque las entregas reales avanzaron mucho más despacio de lo previsto. Tras la última entrega realizada en abril, el Ejército dispone actualmente de 56 unidades operativas.

Dentro del propio ámbito militar español, el programa del ‘Dragón’ se ha convertido casi en un termómetro para medir la capacidad industrial de proyectos de gran tamaño. Muchos consideran que buena parte de la credibilidad del proceso de modernización del Ejército depende de que el blindado termine funcionando según lo previsto.

Las críticas de Margarita Robles por los retrasos

Los problemas con los plazos han provocado bastante malestar dentro del Ministerio de Defensa. Hace apenas unas semanas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció públicamente su preocupación por la situación del programa. Durante una visita al acuartelamiento Cabo Noval, en Asturias, Robles recordó que las empresas responsables habían adquirido compromisos concretos que no se han cumplido. La ministra llegó incluso a hablar abiertamente de «incumplimiento» en los plazos previstos para el desarrollo del proyecto.

Sus declaraciones reflejaron el desgaste que arrastra el programa después de varios años de retrasos. Aun así, Defensa mantiene su apuesta por el blindado y quiere seguir adelante con las entregas previstas para los próximos años YA que pese a todas las dificultades, dentro del Ejército siguen considerando al “Dragón” como una pieza importante para las futuras capacidades operativas de las brigadas terrestres. Por eso el desfile de Vigo tendrá también un fuerte componente simbólico.

Vigo será el gran escaparate militar del Día de las Fuerzas Armadas

La ciudad de Vigo se convertirá este año en el centro de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas. Más de 3.200 militares participarán en el acto principal presidido por los reyes y acompañado por distintas autoridades civiles y militares.

El ‘Dragón’ desfilará junto a otros vehículos militares conocidos como los Leopardo y los Pizarro. La unidad encargada de presentarlo pertenece a la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión. El recorrido tendrá lugar en la avenida de Samil y reunirá a 109 vehículos militares y 34 motocicletas. Uno de los detalles que más expectación ha generado es la presencia de un perro robot integrado en la unidad de la Legión, una imagen poco habitual en este tipo de desfiles.

El despliegue aéreo también tendrá bastante protagonismo durante la celebración. Participarán 30 cazas militares, entre ellos Eurofighter, F-18 y Harrier, además de aviones de transporte y 25 helicópteros.

Otra de las novedades será la actuación de la nueva Formación Mirlo, que utilizará aviones Pilatus PC-21 para dibujar los colores de la bandera española sobre el cielo de Vigo, tomando así el relevo de la histórica Patrulla Águila.