Christhie’s bate todos sus récords en primavera: 1.400 millones tras subastar un Miró, un Picasso o un Pollock

La casa de subastas Christie’s ha batido todos sus récords este mes de mayo: ha roto la banca al vender 1.450 millones de dólares en arte, entre ellos un Miró, un Picasso, un Pollock y un Rothko. Así, la gran maquinaria del mercado internacional del arte vuelve a rugir con fuerza. La casa de subastas Christie’s ha cerrado su histórica Spring Marquee Week de Nueva York con una facturación superior a 1.450 millones de dólares, el mejor resultado de primavera en sus 260 años de historia, confirmando que las grandes obras maestras han recuperado su condición de valor refugio para las grandes fortunas globales.

El dato no solo supone un récord absoluto para la casa de subastas en una semana de mayo, sino que certifica además la recuperación del mercado de alta gama tras varios ejercicios marcados por la prudencia compradora y la volatilidad financiera internacional.

El volumen alcanzado en Nueva York se suma a las ventas logradas en Londres, París y Hong Kong, elevando la cifra global de las Marquee Weeks de 2026 por encima de los 2.000 millones de dólares, un 50% más que el año anterior.

El arte vuelve a atraer al gran capital

La semana de ventas, celebrada en el emblemático Rockefeller Center, ha reunido a compradores de más de 60 países procedentes de América, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico. La exposición previa también pulverizó marcas históricas: más de 20.000 visitantes acudieron a contemplar las piezas antes de la subasta, la mayor afluencia registrada jamás por la firma en Nueva York.

La consejera delegada de Christie’s, Bonnie Brennan, celebró el resultado como «un punto de inflexión para el mercado».

Según explicó, el éxito responde a una fórmula muy concreta: “las mejores obras, con historias extraordinarias, precios adecuados y la experiencia necesaria para conectarlas con los compradores correctos”.

Para el presidente global de la compañía, Alex Rotter, el resultado refleja la vuelta de la confianza entre los grandes coleccionistas internacionales.

Pollock incendia la subasta

La estrella absoluta de la semana fue Number 7A (1948), de Jackson Pollock. La pieza, perteneciente a la legendaria colección privada de S. I. Newhouse, alcanzó los 181,18 millones de dólares tras una batalla telefónica de siete minutos entre varios pujadores.

La cifra pulveriza el récord anterior del artista y convierte la obra en una de las más caras jamás vendidas del expresionismo abstracto. La puja fue uno de esos momentos que redefinen una temporada de subastas.

Brancusi y Rothko también hacen historia

Esa misma noche cayó otro récord histórico con Danaïde, de Constantin Brancusi, adjudicada por 107,58 millones de dólares. Nunca antes una escultura del artista había alcanzado semejante cifra en subasta. Es además la segunda escultura más cara vendida públicamente. Horas después, el turno fue para Mark Rothko. Su obra No. 15 (Two Greens and Red Stripe), procedente de la colección de Agnes Gund, se vendió por 98,38 millones, nuevo techo para el pintor estadounidense.

Miró y Picasso lideran el arte español

El arte español tuvo un protagonismo excepcional. Joan Miró brilló con Portrait de Madame K., adjudicado por 53,53 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el artista español. También destacó Pablo Picasso con Tête de femme (Fernande), vendido por 48,36 millones, y Homme à la guitare, que alcanzó 40,88 millones.

La fortaleza de estos resultados demuestra que los nombres históricos del arte europeo mantienen intacta su capacidad de atracción para el coleccionismo global.

El siglo XXI pisa fuerte

La venta dedicada al arte contemporáneo del siglo XXI alcanzó 136,8 millones, el mejor resultado de esta categoría en cinco años. El protagonista fue Gerhard Richter con Kerze (Candle), adjudicada por 35,13 millones.

La obra procedía de la histórica colección de la galerista Marian Goodman, una de las figuras esenciales del arte contemporáneo internacional.

El arte se consolida como refugio financiero

Más allá de las cifras espectaculares, el mensaje para los mercados es claro: el gran arte vuelve a consolidarse como refugio patrimonial. En un contexto internacional marcado por inflación persistente, tensiones geopolíticas y dudas sobre la evolución de los tipos de interés, los grandes coleccionistas están regresando a activos tangibles de máxima exclusividad.

El récord de Christie’s confirma que, cuando aparecen piezas irrepetibles con procedencias impecables, el dinero sigue dispuesto a competir sin límite. Y esta primavera, ese apetito comprador ha alcanzado niveles nunca vistos.

Las 10 obras más caras

La histórica semana de subastas de Christie’s dejó cifras millonarias y consolidó algunas de las ventas más espectaculares del mercado internacional del arte en los últimos años. Estas fueron las diez piezas más cotizadas:

1. Jackson Pollock — Number 7A (1948).

181,18 millones de dólares.

La obra estrella de la colección privada de S. I. Newhouse pulverizó el récord histórico del artista tras una intensa puja de siete minutos.

2. Constantin Brancusi — Danaïde.

107,58 millones de dólares.

Nuevo récord absoluto para el escultor rumano y segunda escultura más cara jamás vendida en subasta.

3. Mark Rothko — No. 15 (Two Greens and Red Stripe).

98,38 millones de dólares.

Procedente de la colección de Agnes Gund, estableció un nuevo máximo para el pintor estadounidense.

4. Joan Miró — Portrait de Madame K.

53,53 millones de dólares.

Récord histórico para el artista catalán y uno de los grandes hitos de la temporada.

5. Pablo Picasso — Tête de femme (Fernande).

48,36 millones de dólares.

Uno de los grandes reclamos de la colección Newhouse.

6. Roy Lichtenstein — Anxious Girl.

46,06 millones de dólares.

El pop art volvió a demostrar su fortaleza entre los grandes coleccionistas.

7. Cy Twombly — Untitled.

45,48 millones de dólares.

Nueva prueba del vigor del mercado del expresionismo contemporáneo.

8. Pablo Picasso — Homme à la guitare.

40,88 millones de dólares.

Segundo Picasso entre los diez lotes más caros de la semana.

9. Piet Mondrian — Composition with Large Red Plane, Blue, Gray, Black and Yellow.

39,73 millones de dólares.

Otra de las joyas procedentes de la colección Newhouse.

10. Gerhard Richter — Kerze (Candle)

35,13 millones de dólares.

La obra más destacada de la colección de Marian Goodman y la gran referencia del arte del siglo XXI en la subasta.