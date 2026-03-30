Elecciones andaluzas: RTVE propone un cara a cara entre Juanma Moreno y María Jesús Montero el 4 de mayo

RTVE ha planteado organizar, el próximo 7 de mayo, un debate con los cinco aspirantes a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones cuentan con representación en el Parlamento. Además, propone un cara a cara el 4 de mayo entre el actual presidente y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE, María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según explica RTVE en una nota, estas iniciativas responden a su compromiso con una información plural e independiente, así como a la importancia de las elecciones andaluzas.

El debate a cinco incluiría, además de Moreno y Montero, al candidato de Vox, Manuel Gavira, al representante de Por Andalucía, Antonio Maíllo y al aspirante de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

RTVE señala que este debate, previsto para el jueves 7 de mayo, se emitiría en directo en horario de máxima audiencia en La 1 con desconexión para Andalucía, y también para todo el país a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Asimismo, la corporación pondrá la señal a disposición de forma gratuita para aquellos medios e instituciones que deseen difundirla.

En la carta de invitación remitida este lunes, el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, solicita la colaboración de los partidos concurrentes «en el marco de la amplia oferta informativa que RTVE pretende promover».

Asimismo, expresa el compromiso de que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya «una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía».

RTVE ha recordado que ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con «excelentes resultados» de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia castellanoleonesa para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%. En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.