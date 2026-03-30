Diversas fuentes de las patronales empresariales aplauden el cambio en la vicepresidencia económica del Gobierno de María Jesús Montero -autoproclamada la mujer más poderosa de España en democracia- por Carlos Cuerpo, aunque matizan que no se fían del todo «y habrá que esperar a los hechos», asegura un alto cargo. «Es un cambio positivo sin duda, porque el diálogo será más fácil con él que con Montero, pero luego habrá que ver qué hace», señala otra fuente patronal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció los cambios en su Ejecutivo este viernes, días después de que Juan Manuel Moreno fijara el 17 de mayo para celebrar las elecciones autonómicas en Andalucía, en las que Montero será la candidata del PSOE. Además, Arcadi España, ex consejero de Ximo Puig en Valencia, será el nuevo ministro de Hacienda.

Carlos Cuerpo sustituye a Montero como responsable económico del Gobierno. Para los empresarios, la primera reflexión es que Sánchez nombra por primera vez a un hombre como número dos del Ejecutivo, rompiendo con años de mujeres al frente de ese cargo: primero, Nadia Calviño y, después, Montero.

Sobre si Carlos Cuerpo defenderá los intereses de los empresarios mejor que Montero, y sobre todo si será capaz de frenar las medidas de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, las fuentes consultadas recuerdan el episodio del último consejo de ministros, en el que los ministros de Sumar forzaron un retraso en el inicio de la reunión porque Sánchez no aceptaba incluir medidas de vivienda en el paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán.

Díaz consiguió finalmente que el Gobierno aprobara dos reales decretos, uno con las rebajas del IVA de la energía, entre otras, y un segundo con las medidas de Sumar para la vivienda.

«Mira lo que ocurrió con el real decreto de Vivienda. Nadie pudo frenar a Yolanda Díaz. Es verdad que ese texto no se va a aprobar en el Congreso porque no tiene los apoyos necesarios, pero forman parte del Gobierno y veremos a ver qué pasa con los pulsos que eche Díaz», señalan fuentes empresariales.

De momento, Carlos Cuerpo se ha enfrentado a Díaz en el empeño de la ministra de Sumar de imponer el control horario de las empresas. El ahora vicepresidente primero ha hecho declaraciones a favor de tener en cuenta a las pymes antes de aprobarlo, lo que ha permitido de momento retrasarlo. «Aunque eso tampoco se va a aprobar en el Congreso porque no tiene apoyos al tener en contra a Junts», vaticinan los empresarios.

En definitiva, mejores formas y más factible al diálogo con Cuerpo que con Montero, pero el Gobierno es el Gobierno y habrá que esperar a los hechos.

Respecto al nombramiento de España en Hacienda, los empresarios no esperan cambios. «Seguirán subiendo impuestos y seguirán con el regalo a Cataluña. España ya se encargó de subir impuestos en Valencia cuando fue consejero, así que más de lo mismo que Montero», señalan.