Tellado tacha a Montero de «incompetente»: «Si es lo mejor que tiene Sánchez para Andalucía, que baje Dios y lo vea»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado este sábado contra Pedro Sánchez por elegir a María Jesús Montero como candidata a la Junta de Andalucía. «Si lo mejor que tiene Pedro Sánchez para mandar a Andalucía es María Jesús Montero, que baje Dios y lo vea», ha afirmado el secretario general del PP ante los asistentes a la segunda interparlamentaria del PP celebrada en Orense.

En materia de gestión presupuestaria, Tellado ha calificado a Montero como la ministra «más incompetente de Hacienda» de la historia reciente del país, argumentando que durante ocho años de gobierno el PSOE solo logró aprobar tres Presupuestos Generales del Estado y que en la legislatura actual no ha conseguido aprobar ninguno. «Que lleve cuatro años sin elaborar presupuestos es una barbaridad», ha apostillado.

En cuanto a la remodelación del Ejecutivo, con el nombramiento de Carlos Cuerpo y Arcadi España, Tellado ha advertido que sería un error creer que el nombramiento de Cuerpo como nuevo vicepresidente primero del Gobierno implica un giro moderado del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En su intervención, Tellado ha subrayado que se trata de una «trampa» presentar al ministro de Economía como un perfil técnico y «mansito», y ha insistido en que el único cambio que necesita el país es el del presidente del Gobierno.

El pasado jueves, Sánchez anunció que Cuerpo asumiría la vicepresidencia primera en sustitución de María Jesús Montero, designada candidata del PSOE para las elecciones andaluzas, y que el hasta entonces secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, pasaría a ocupar la cartera de Hacienda.

Según Tellado, con esta remodelación el Ejecutivo pretende aparentar que «todo va bien» al colocar a un vicepresidente supuestamente «moderado» y «mansito», pero la realidad es bien distinta. «Los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya», ha remarcado el dirigente popular.

Para ilustrar su argumento, el secretario general del PP ha repasado los nombres de quienes en su momento también fueron presentados como perfiles técnicos o moderados y que, a su juicio, terminaron por no serlo: Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera. A su entender, la dinámica del Gobierno de Sánchez acaba condicionando a quienes ocupan posiciones de relevancia en él, con independencia de su perfil inicial.

El dirigente popular también ha dirigido sus críticas al decreto de ayudas fiscales aprobado por el Ejecutivo como consecuencia de la guerra en Irán, al que ha tachado de «insuficiente» por no incluir la deflactación del IRPF. Según Tellado, el Gobierno lo aprobó «a rastras» y con tres semanas de retraso respecto a lo que habría exigido la situación.

Por último, Tellado ha alertado de que durante los desplazamientos de Semana Santa los ciudadanos «van a sufrir las deficiencias» que, en su opinión, el Gobierno ha generado en la red ferroviaria y en las carreteras. Al respecto, ha recordado que el PP ha impulsado una comisión de investigación en el Senado sobre el sistema ferroviario español, especialmente tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), en la que 46 personas fallecieron por la colisión de dos trenes de alta velocidad.