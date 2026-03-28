El álbum de fotos del finde romántico de los Sánchez-Gómez en el Valle de Arán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a disfrutar de un fin de semana de relax con Begoña Gómez en el pirineo catalán. Aprovechando la llegada del buen tiempo, Sánchez y su mujer se escaparon del 20 al 22 de marzo al Valle de Arán para hacer unas rutas en bici de montaña, deporte al que ambos son aficionados desde hace años. Según ha podido saber OKDIARIO, el matrimonio alquiló 9 bicicletas en una tienda en Arties.

Sánchez y Begoña llegaron el viernes pasado tras un viaje en AVE hasta Lérida, donde les recogieron cinco coches oficiales para llevarles al Parador de Vielha donde se relajaron en el spa del hotel.

La pareja se ha hospedado en el Parador Nacional de Vielha y ha recibido la visita de Francés Xavier «Paco» Boya. Un político aranés del PSC/PSOE y actual secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España (desde 2020).

La noche de su llegada, ambos cenaron en Era Coquela, un restaurante exclusivo de alta gastronomía y cocina tradicional. Un negocio familiar que empezó hace 25 años.

El sábado por la mañana, la pareja hizo una ruta en bici acompañada por unos amigos y comieron en el restaurante Es Banhs ubicado en el pueblo de Les, también en el Valle de Arán. Las reseñas hablan muy bien de este restaurante destacado por la comida casera y el buen precio. Según las opiniones, «es un restaurante pequeño con 9 mesas en el interior».

El domingo, el ex senador Paco Boya guio a la pareja en una caminata hasta el refugio de media montaña Dera Honeira, donde comieron en un banco en medio del campo.

No es la primera vez que Pedro Sánchez y Begoña visitan este enclave. Del 14 al 16 de noviembre también pasaron unos días por esta exclusiva zona tan cercana a Baqueira Beret.

En aquel entonces se alojaron en el Parador de Artiés (Lérida), porque el Parador Nacional de Vielha estaba en obras. Allí volvieron a disfrutar de tres días de turismo y, de nuevo, de bici de montaña.

Hicieron varias horas de ruta. La pentaimputada, Begoña Gómez, pidió incluso prolongar la jornada deportiva uno de los días y a ellos se volvieron a unir otras parejas de amigos.

Durante ese viaje en noviembre del año pasado se volvieron a reunir con Paco Boya, tal y como pudo comprobar OKDIARIO. También lo hicieron en 2016. Este último encuentro lo confirmó en sus redes el propio ex fundador y secretario general del partido Unidad de Arán: «En estos dos días, hemos hecho un circuito en Carlac y hemos hecho senderismo en el Baish Aran», decía en el mes de mayo de aquel año. «Se trata de un viaje privado donde el líder socialista, acompañado de su mujer, visitó Vielha, Canejan y también Bausen, un pequeño pueblo donde pudo ver el conocido Cementerio de Teresa».

En agosto de 2024, Pedro Sánchez y Begoña Gómez acudieron a Andorra al Campeonato del Mundo de Mountain Bike. OKDIARIO volvió a pillar a la pareja practicando este deporte por Soldeu.