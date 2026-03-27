Imponente despliegue policial para salvaguardar la partida de ajedrez de Pedro Sánchez. Cerca de una treintena de policías han acudido este jueves al Café Gambit situado en la calle Barco 26, donde el presidente del Gobierno ha jugado una partida junto a aficionados y profesionales, entre ellos, un campeón de España de este deporte.

La cita comenzó a las 17:00 horas y finalizó a las 18:00 horas. Junto a él se ha podido ver a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Pedro Sánchez llegó junto a un amplio despliegue de seguridad y una extensa comitiva de vehículos oficiales del Gobierno. En total, 9 coches oficiales que cortaron el tráfico de la calle Barco minutos antes de que el líder nacional finalizara su partida. Seis coches eran del presidente del Gobierno, más una furgoneta que hace las labores de ambulancia móvil. Además, les acompañaban otros dos coches oficiales de la ministra de Educación y Deportes.

El amplio dispositivo de seguridad incluyó la inspección exhaustiva de las alcantarillas y el sistema de saneamiento de la zona, una medida preventiva habitual en eventos de alto nivel. El despliegue era tan grande que ha sorprendido al propio personal del establecimiento, que ya sabía desde hace semanas que se iba a producir.

Sánchez iba a jugar una sola partida de ajedrez, pero, tal como han comentado los presentes, estaba disfrutando y se ha quedado a jugar más de una. De esta forma ha retrasado el dispositivo preparado en el Palacio de La Moncloa, que tenía pendiente a la mayoría de los medios de comunicación, ya que el presidente iba a anunciar esa misma tarde los nuevos cambios en su Gobierno. En lugar de comenzar su rueda de prensa a las 18:00 horas, lo ha hecho a las 18:15 horas.

El local, definido en su propia web como «el primer café-bar de ajedrez en Madrid, creado para todos los públicos y todos los niveles», quedó copado por el operativo presidencial.

Su seguridad ha sido objeto de atención mediática en diversas ocasiones por su magnitud, especialmente durante visitas a diferentes ciudades españolas o actos institucionales.

Pedro Sánchez se ha convertido así en un presidente aislado de la realidad que prácticamente no puede o no se atreve a salir a la calle porque allí donde aparece, las protestas de simples ciudadanos son instantáneas. Así, tiene que llegar a sus mítines o actos diarios, fuertemente protegido y con cordones de seguridad que le alejan de los ciudadanos para evitar gritos y abucheos.

En el interior del café Gambit se ha podido ver a un Pedro Sánchez relajado y sonriente. Quizás porque todos los presentes eran personas de Moncloa, invitados de la Federación Española de Ajedrez, los propios trabajadores del local y los dos periodistas tomando café.

No es la primera vez que el presidente bunkeriza un espacio público a su antojo. Ya lo hizo en la localidad madrileña de Fuenlabrada, un histórico feudo del PSOE, para grabar un vídeo de TikTok para sus redes sociales. Lo hizo el pasado 11 de marzo sin anuncio previo en la agenda oficial del Gobierno ni comunicación pública del PSOE. Su cita para jugar al ajedrez tampoco estaba en la agenda oficial.

Afición por el ajedrez

No es la primera vez que se hace pública la afición del presidente por el ajedrez. En 2023 ya disputó una partida con la ajedrecista iraní Sara Khadem, que compitió sin velo en el último mundial en Kazajistán y fijó su residencia en España para evitar represalias del régimen iraní. La Moncloa y el propio presidente, a través de su cuenta de Twitter, compartieron imágenes y vídeos del encuentro.