Sánchez retrasó su comparecencia para anunciar los cambios en su Gobierno porque estaba jugando al ajedrez en un bar de Malasaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba este jueves jugando al ajedrez en el Gambit Café, en el centro de Madrid, escasos minutos antes de las seis en punto de la tarde. A las 18:15 h –tras un retraso de 15 minutos sobre la hora prevista inicialmente– Sánchez se dirigía a los españoles en una comparecencia televisiva en el Palacio de La Moncloa para anunciar la remodelación del Ejecutivo con un nuevo vicepresidente primero –Carlos Cuerpo– y un nuevo ministro de Hacienda –Arcadi España–.

OKDIARIO ha podido comprobar in situ que Sánchez entró al local a las 17:00 horas acompañado de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y de un nutrido grupo de asesores y un técnico de imagen y sonido. Abandonó el establecimiento en torno a las 18:00 horas.

Sánchez iba a jugar una sola partida de ajedrez pero, tal como han comentado los presentes, estaba disfrutando y se ha quedado a jugar más de una, para sorpresa de su propio equipo. De esta forma ha retrasado el dispositivo preparado en la escalinata del Palacio de La Moncloa que tenía pendiente a la mayoría de medios de comunicación. En lugar de salir a las 17:30, Sánchez mostraba una actitud de tranquilidad total y se ha ido del bar, sin prisa ninguna, a las 18:00 sin escatimar en selfies y autógrafos con los presentes. Se ha hecho hasta una fotografía con un bebé al que ha cogido en brazos.

Tal como ha observado este periódico, el jefe del Ejecutivo –que se caracteriza por su patente pérdida de peso de los últimos meses– ha jugado las partidas con mirada atenta, con total concentración, frente a sus rivales en una zona del fondo del estrecho local.

Los camareros han comentado que sólo los dos periodistas desplazados por este medio eran ajenos al evento presidencial. Todos los presentes eran personas de Moncloa, invitados de la Federación Española de Ajedrez, los propios trabajadores del local y los dos periodistas tomando café.

El presidente llegó al café-bar de ajedrez con una comitiva muy amplia, más de 20 personas en total. El despliegue era tan grande que ha sorprendido al propio personal del establecimiento que ya sabían desde hace semanas que se iba a producir.

El local, definido en su propia web como «el primer café-bar de ajedrez en Madrid, creado para todos los públicos y todos los niveles», quedó copado por el operativo presidencial.

Cambio de Gobierno Sánchez

La visita, que no figuraba en la agenda oficial del presidente, ha estado rodeada de un extraordinario dispositivo de seguridad. Según ha podido constatar OKDIARIO, el perímetro del establecimiento contó con presencia de Policía Nacional, Policía Municipal y agentes especializados en revisión de infraestructuras subterráneas —la Unidad de subsuelo— encargados de inspeccionar las alcantarillas de la zona. Un despliegue que contrasta llamativamente con el carácter supuestamente distendido, improvisado y lúdico de la cita.

A quienes se encontraban en el interior del local se les impuso una condición inequívoca: tenían prohibido publicar vídeos o imágenes hasta que el propio Sánchez colgara su vídeo en sus redes sociales en los próximos días, en particular en su célebre cuenta de TikTok.

Esta restricción, que apunta a una cuidada gestión del relato en redes sociales, sugiere que la visita no fue improvisada, sino planificada con precisión milimétrica para que el impacto comunicativo quedara bajo control del equipo presidencial.

De nuevo, como hizo en enero en el barrio de Campamento, Sánchez ha realizado la visita sin avisar a las autoridades locales que, en este caso, son el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad.

La escena adquiere una lectura casi parabólica: mientras el jefe del Ejecutivo movía piezas sobre el tablero en una partida de ajedrez, España se preparaba a continuación para ver por televisión la nueva disposición de su Gobierno.

Ajedrez y política

El Gambit Café, que abrió en diciembre de 2025 sus puertas en el número 26 de la madrileña calle del Barco, en el barrio de Malasaña, se define como «más que un café»: «Somos un punto de encuentro: un espacio donde la estrategia se combina con la buena compañía y un ambiente especial», reza su página web.

Imágenes del interior del Gambit Café.

El local abre de martes a jueves de 16:30 a medianoche, lo que encaja con el horario de la visita presidencial. Ofrece torneos, clases para principiantes y planes de membresía, y se quiere convertir en referencia para los aficionados al juego ciencia en la capital.

No es la primera vez que la política española y el ajedrez comparten tablero metafórico. Ya el ex spin doctor de Pedro Sánchez Iván Redondo jugaba con la temática de las fichas de ajedrez para sus metáforas políticas.

También ha destacado la presencia de Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Durante las partidas ha estado atenta al juego del también jefe del PSOE. Alcaldesa de Toledo hasta su incorporación al Gobierno desde el 22 de diciembre de 2025, aparece como una figura de confianza del presidente en el ámbito de la política cultural y deportiva.

Igualmente también se ha dejado ver en el bar Manuela Villa asesora del presidente para asuntos de Cultura y Deportes en Moncloa desde febrero de 2024. Se trata de una ex diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y actual secretaria de Cultura y Deporte de la Ejecutiva Federal del PSOE.

El acompañamiento de ambas, junto a asesores del entorno directo de Sánchez, refuerza la tesis de que el encuentro tenía, inicialmente, un componente más político que recreativo.

El Gobierno no ha emitido, hasta el cierre de esta edición, ninguna explicación oficial sobre la visita ni sobre el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores del local.

La jornada del jueves se recordará como aquella en que el presidente anunció un cambio de Gobierno desde el Palacio de La Moncloa tras estar una hora jugando en un tablero de ajedrez en Malasaña. Que las partidas las ganó o las perdió es algo que queda por averiguar.