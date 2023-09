Manuela Villa, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y amiga del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, se muestra abiertamente a favor de la amnistía. «La amnistía es una medida que toma el Parlamento de un país para perdonar delitos que tienen razones políticas. Su fin es pacificar y mejorar la convivencia», arranca en un vídeo en el que explica la amnistía en un minuto.

Villa, que fue en la lista de las elecciones autonómicas madrileñas del 28 de mayo encabezada por Juan Lobato en el puesto 16, hace un repaso sobre las veces en las que se ha empleado a la amnistía en España y recuerda que la Constitución de 1978 no hace mención expresa a la misma.

«En España la amnistía se ha utilizado en numerosas ocasiones. La Ley de Amnistía de 1977 perdonó asesinatos, desapariciones forzosas y otros delitos de la Guerra Civil y la dictadura. Esta ley fue clave para la transición y para nuestro actual sistema de convivencia», afirma respecto a una ley que dejó impunes, entre otros, 71 asesinatos de la banda terrorista ETA.

En este punto, la diputada, que se ha dejado ver con Sánchez en momentos de ocio como en un festival de cine o yendo a ver una película al cine, insiste en que las leyes de amnistía han sido «recurrentes en España». En concreto, enumera, ha habido «doce en el siglo XIX y 6 en el siglo XX, antes de la Guerra Civil, aunque de otra índole». Además, explica que en democracia se han aprobado «tres amnistías fiscales».

Somos la primera potencia mundial en turismo de festivales de música. @sanchezcastejon ha querido mostrar su apoyo a esta potente industria acercándose a @CalaMijasFest y charlando con sus organizadores y con artistas como @lorimeyersband o @cariniopop. 🙌🏽❤️‍🔥👩‍🎤 pic.twitter.com/CiuxY9NnzE — Manuela Villa Acosta (@manvillaacosta) September 2, 2023

Manuela Villa subraya que la Constitución «no menciona la amnistía» y explica que, por eso, «algunos magistrados dicen que es constitucional y otros dicen que no». En un intento de darle legitimidad de cara a la posible investidura de Sánchez con el apoyo de Junts, amnistía mediante, la socialista incide en que «la amnistía sólo puede declararse con el aval de la mayoría de españoles porque se aprueba por mayoría absoluta en el Parlamento».

En definitiva, concluye dejando clara su postura, «es un perdón social que nos permite dejar atrás problemas políticos y afrontar el futuro desde una nueva posición».

Mientras tanto, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha asegurado este martes, tras conocer que el PP va a presentar una moción para que se tenga que posicionar en la Cámara autonómica respecto a esa medida de gracia, que es algo «que no existe».

«Me sorprende que el PP haga iniciativas sobre cosas que no existen, es como por si acaso algún día se aprueba que los colegios acaban a las 12 voy a presentar una PNL… a mí me gusta ser serio y riguroso y eso significa que se tenga conocimiento de lo que se hace y en este caso no se tiene, no hay nada sobre lo que tener conocimiento. Si van sucediendo hechos los iremos valorando pero no vamos a entrar en un debate sobre algo que ni existe», ha apuntado.

Con todo, ha avanzado que cree que el PSOE no se pronunciará de manera dispar en los distintos ayuntamientos y parlamentos autonómicos en los que el PP ha informado que va a presentar esa moción. «No creo que vaya a haber pronunciamientos dispares en las posiciones del PSOE. Veo una idea muy clara de lo que necesita España, que es un Gobierno de progreso que siga con los avances de todos estos años y en eso estamos todos concentrados», ha manifestado.