Almeida retrata a Sánchez por el paripé en Campamento tras leer OKDIARIO: «Ahí está la máquina sin moverse»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha hecho eco de la información de OKDIARIO sobre el parón de la excavadora de la Operación Campamento apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara nuevas medidas y la construcción de 10.700 viviendas con casco y chaleco. El regidor, tras leer la exclusiva de este medio, ha enviado a un concejal a las obras y reparado en que, como sucediera el martes, este miércoles tampoco estaba la excavadora en funcionamiento.

En su intervención este miércoles en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana en el Senado, el alcalde madrileño ha reconocido haber pedido, durante la comisión, al concejal de Latina «que se acercara a donde iniciaron la demolición el otro día».

«Les voy a leer literalmente el mensaje que me ha mandado el concejal», ha continuado Feijóo, quien ha recitado en alto el texto enviado. «Allí está la máquina sin moverse. Se han pasado a lo largo de la mañana un par de veces, y aunque ahora hay una furgoneta, lo cierto es que la excavadora sigue parada».

Almeida ha castigado la «realidad de las políticas de Vivienda» del Gobierno, que son a su vez «la mejor metáfora de las políticas de vivienda del Gobierno de España». Además, el regidor ha caricaturizado a Pedro Sánchez. «El lunes va el presidente del Gobierno, anuncia tres medidas, le da a la excavadora para que empiece a demoler y el miércoles esa excavadora no funciona. Pues desde el punto de vista legislativo ha hecho exactamente lo mismo a lo largo de estos siete años y por eso la situación de la vivienda es la que es», ha completado.

OKDIARIO se desplazó el martes a las obras del ambicioso proyecto de regeneración urbana en el suroeste de Madrid, conocido como la Operación Campamento, donde Pedro Sánchez había anunciado la construcción de más de 10.000 viviendas, además de presumir de proferir multas a los caseros dividan su vivienda en habitaciones con el objetivo que él entiende de «multiplicar sus beneficios».

Sánchez posó el lunes sonriente, con los correspondientes casco y chaleco fluorescente, ante los medios de comunicación, mientras una excavadora empezaba a acabar con los viejos edificios del Ejército situados en el barrio madrileño de Batán. Horas después, como pudieron grabar nuestras cámaras, las máquinas que aparecían en los vídeos junto al presidente del gobierno estaban detenidas, y no había rastro de trabajos, derrumbes ni de los obreros que sí estuvieron en la comparecencia del jefe del Ejecutivo.

Reacción de Tellado

Además de Almeida, otro dirigente del PP, en este caso el secretario general de la formación, Miguel Tellado, también se ha hecho eco de la noticia de OKDIARIO. El dirigente popular ha publicado un mensaje a través de las redes sociales, con el enlace de este periódico.

«24 horas después de la excursión de Sánchez para anunciar lo que ya había anunciado, las máquinas se vuelven al almacén. Todo en este Gobierno es mentira», ha denunciado Tellado, que califica la situación de «humillación permanente a los españoles que no tienen una casa en la que vivir».