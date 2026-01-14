Las viviendas de Campamento prometidas por el Gobierno no se podrán empezar a construir por el momento porque el Ministerio de Vivienda no ha entregado toda la documentación necesaria para la aprobación urbanística del proyecto. Según ha explicado José Luis Martínez-Almeida este mismo miércoles en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, el Ejecutivo todavía no ha remitido «ni la memoria de gestión, ni el plan de saneamiento, ni el plan de gestión del agua de toda la operación Campamento».

«Hemos colaborado lealmente desde el primer momento con el Gobierno de España en la ejecución de la operación Campamento». Almeida, que se ha descrito como «el primero que quiere que salga adelante esta operación porque son 10.700 viviendas», le ha pedido a la ministra que «no engañe a los españoles» y «trabajar conjuntamente» como se ha hecho hasta ahora. «Mientras el Ayuntamiento de Madrid no disponga de esos documentos no vamos a poder aprobar el proyecto de urbanización», ha insistido.

La ministra se desentiende

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, apremiaba esta misma mañana en una entrevista que el Ayuntamiento de la capital a la aprobación definitiva del proyecto para poder arrancar «a finales de 2027 o principios de 2028» la construcción de las viviendas proyectadas.

Rodríguez ha asegurado que ha dado «todos los pasos» que tenía que dar para iniciar el proyecto de urbanización en este nuevo emplazamiento en el que se construirán 10.700 viviendas asequibles y echaba las culpas de la tardanza al gobierno municipal:

«Tan pronto como tengamos ese proyecto por parte del Ayuntamiento, que yo espero que sea de manera inminente porque estamos hablando de casi de un año desde que se iniciaron esos trámites, y confío además en que así sea. Espero que se pongan a ello porque creo que ya un año es tiempo suficiente para recabar todos esos informes», indicaba.