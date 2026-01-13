Sánchez se jacta de la operación inmobiliaria que revalorizará la vivienda que posee junto a Campamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este lunes las obras de demolición de los edificios del Ministerio de Defensa existentes en los terrenos de la futura Operación Campamento, donde él mismo posee una casa. Se trata de un desarrollo urbanístico por el que se edificarán 10.700 nuevas viviendas, de las cuales más del 65% contará con algún tipo de protección.

El presidente tiene una vivienda en esa zona que compró en 2005 gracias a una polémica hipoteca de interés reducido que consiguió como asambleísta de Caja Madrid debido a su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. El piso está en una zona del barrio de Aluche, colindando por completo con los terrenos de Defensa que servirán para levantar las nuevas viviendas.

Por tanto, el proyecto urbanístico de Campamento que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva tratando de desbloquear cerca de 30 años tendrá una consecuencia directa en el patrimonio del presidente Pedro Sánchez. Su casa, sin duda, se revalorizará considerablemente.

Tal y como destapó en 2022 OKDIARIO, este inmueble, que tiene en propiedad al 50% con su esposa, Begoña Gómez, figura como tal en su declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados. Cuando Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, no residía en este piso de 80 metros cuadrados, sino en una vivienda de Pozuelo de Alarcón, junto a su mujer.

La casa del jefe del Ejecutivo está junto a los terrenos del Ejército que han pasado al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana para ejecutar el primer desarrollo urbanístico de la Operación Campamento. Las obras, que han comenzado este lunes, prevén 12.000 viviendas nuevas y afectarán a 211 hectáreas (más de 2 millones de metros cuadrados) dentro de los casi 9 millones de metros cuadrados de todo el terreno. También habrá oficinas, hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas y colegios, entre otros equipamientos.

La Operación Campamento se inició con el socialista Joaquín Leguina al frente de la Comunidad de Madrid hace ya más de 33 años. Sin embargo, ha sido Pedro Sánchez quien ha querido apostar fuerte para destacar un proyecto que indirectamente le repercutirá positivamente en su bolsillo.

Almeida y Ayuso excluidos

Durante su visita del lunes, Pedro Sánchez no ha querido invitar ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Este último fue precisamente quien otorgó la licencia en julio del año pasado para que pudieran comenzar la demolición de los antiguos cuarteles. El presidente del Gobierno ha tardado 6 meses en ir a visitar estos terrenos. Algo que para Almeida responde a «fines electoralistas».

La operación en Campamento «no habría sido posible sin el Ayuntamiento de Madrid», al tratarse de una actuación que requiere autorización municipal. «No va a poder mover un solo ladrillo ni levantar una sola vivienda sin el Ayuntamiento, porque es quien tiene la competencia», ha insistido Almeida. A su juicio, «sin el Ayuntamiento no hubiera habido nada en Campamento, no hubiera habido esperanza de formar viviendas».

En ese sentido, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento concedió la licencia para la demolición de los antiguos cuarteles el pasado 11 de julio, por lo que ha cuestionado el retraso en el inicio efectivo de las obras. «¿Por qué han tardado seis meses? ¿Estaban buscando fecha en la agenda del presidente?”, ha preguntado el alcalde, para luego ironizar sobre si ese tiempo de espera se debe a que la actuación debía coincidir con un acto político del Gobierno central.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que la no invitación es un acto de «puro sectarismo» porque hay «cosas que no quiere escuchar».

Las referencias de García Martín se refieren a que, como ha desglosado, «Madrid es la región que construye el 50% de la vivienda protegida de España». Además, el también consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid se ha preguntado, en un mensaje emitido a través de las redes sociales, «dónde están las 184.000 viviendas que prometió» el Gobierno de Sánchez, algo que ha calificado como «lo más importante» de este asunto.

En una intervención ante los medios, este lunes, el portavoz del Gobierno de Ayuso ha denunciado el veto y asegurado que «son malas noticias para los pequeños ahorradores que tienen sus viviendas en alquiler». García Martín ha afirmado que estas personas «lo que quieren escuchar son dos cosas muy sencillas».