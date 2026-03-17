Ni Piscis ni Escorpio: estos son los signos del zodiaco que van a reconciliarse con alguien del pasado esta primavera 2026

Sólo quedan unos días para que comience la primavera 2026, y la nueva estación traerá consigo nuevas oportunidades para tres signos del zodiaco: Tauro, Libra y Sagitario. Según los astrólogos, los nacidos bajo estos signos zodiacales se reencontrarán con personas de su pasado y vivirán momentos cargados de aprendizajes y emociones. Los movimientos planetarios van a configurar el escenario idóneo para establecer relaciones más maduras y conscientes, sobre todo cuando el contacto surge de una forma natural y sin tensiones. Cuando los encuentros se producen en contextos cotidianos, de manera fortuita, es una señal muy clara de que el universo está ofreciendo una segunda oportunidad.

Pero, ¿qué pueden hacer estos signos zodiacales para que la reconciliación sea más que un simple regreso al pasado? Lo primero, según los astrólogos, es no idealizar el pasado, ya que recordar sólo los buenos momentos puede impedir ver la realidad de la relación. Por otro lado, es fundamental no actuar por impulsos para evitar tomar decisiones precipitadas. Finalmente, Tauro, Libra y Sagitario deben aprender de experiencias anteriores para disfrutar del reencuentro sin perder la independencia y enfocándose en su bienestar. En cualquier caso, la clave estará en la reflexión, la apertura y la disposición a construir algo nuevo a partir de lo vivido.

La primavera trae energías renovadas para estos signos del zodiaco

Durante la primavera 2026, Tauro, uno de los signos del zodiaco más leales, se encontrará con una persona del pasado que todavía ocupa un lugar importante en su corazón. Los astrólogos indican que la influencia de Venus, su planeta regente, favorecerá la comunicación y la empatía. Por su parte, Libra, regido por Venus y símbolo de la diplomacia y la armonía, será testigo de un reencuentro nostálgico que le permitirá reconstruir la confianza y establecer una relación más profunda que antes. En cuanto a Sagitario, signo de fuego regido por Júpiter, siempre busca aprendizaje y crecimiento, y los encuentros primaverales pueden ser reveladores.

Los astrólogos coinciden en que hay una serie de indicios que ayudan a prever si la reconciliación con una persona del pasado será profunda y significativa: atracción renovada, comunicación fluida y resolución de conflictos previos. La nueva estación se perfila como un periodo especialmente intenso para los nacidos bajo estos signos zodiacales, pero deben estar dispuestos a construir un puente hacia relaciones más auténticas y sólidas .Los encuentros podrían surgir de manera inesperada: un mensaje, un encuentro casual o incluso un proyecto común.

Tauro

«Marzo no va a pasar de puntillas por tu vida: empieza con movimiento real. El Cosmos te pide comprender que no todo triunfo llega cuando quieres, sino cuando está listo para quedarse. Urano continúa su travesía por tu signo y sigue transformando tu mundo. Urano te está enseñando a no aferrarte, a reinventarte y a descubrir una versión de ti más auténtica y menos previsible.

Con la llegada de la primavera y el ingreso de Venus en tu signo el día 30, te reconcilias con el disfrute, con lo sensorial, con el amor, que tiene reservadas para ti sorpresas maravillosas… Despides el mes de marzo con más confianza en ti mismo que nunca y con la sensación de que abril será tu terreno fértil para brillar alcanzar todos tus propósitos. Marzo promete éxito, deseo y poder personal», explica Esperanza Gracia.

Libra

«Marzo viene intenso, con mucho para pensar y hacer cambios que necesitas. Es el cierre de un ciclo y el comienzo de algo nuevo, un renacer donde muchas piezas empiezan, por fin, a encajar. Para que todo esto suceda, antes tienes que decir: “hasta aquí” a aquello que ya no te suma. En el plano sentimental, romperás con la monotonía y añadirás un aire renovado y seductor a tu vida.

Los buenos aspectos que te hace Plutón te transmiten la fuerza que necesitas para transformarte sin dramas, y lo que antes te parecía difícil ahora puede cambiar a mejor, si estás dispuesto a enfrentar la verdad. La regeneradora Luna Nueva del día 19 te invita a dejar espacio a lo nuevo para que, con la llegada de la primavera, puedas respirar y avanzar con más ligereza».

Sagitario

«A partir del día 6, el amor te va a sonreír, y tus relaciones serán armoniosas y con momentos de disfrute compartido. Son días favorables para fortalecer vínculos y abrir el corazón a nuevas conexiones que te hagan sentirte feliz. Gracias a los buenos aspectos que te hace Neptuno, ya no actuarás sólo por impulso, sino porque reconoces lo que realmente te mueve. Afrontarás el mes de marzo con una mezcla perfecta de fuego y agua: tu impulso y tu fuerza encontrarán el cauce para brillar.

Con la última Luna Nueva del invierno, el día 19, es el momento de renovar la armonía en el hogar, fortalecer los lazos con tus seres queridos y sentar bases sólidas para tu bienestar emocional. La llegada de la primavera trae consigo renovación y energía positiva para ti».