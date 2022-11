La Operación Campamento, el proyecto urbanístico que el Gobierno está tratando de desbloquear 30 años después, tendrá una consecuencia directa en el patrimonio del presidente Pedro Sánchez: revalorizará el piso que compró en 2005 gracias a una polémica hipoteca de interés reducido que consiguió como asambleísta de Caja Madrid debido a su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. El piso, del que hasta ahora se desconocía su ubicación, está en una zona del barrio de Aluche, colindando por completo con los terrenos de Defensa que servirán para levantar las nuevas viviendas.

Este inmueble, que tiene en propiedad al 50% con su esposa, Begoña Gómez, figura como tal en su última declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados. Cuando Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, no residía en este piso de 80 metros cuadrados sino en una vivienda de Pozuelo de Alarcón, junto a su mujer.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, el inmueble del jefe del Ejecutivo está junto a los terrenos del Ejército que han pasado al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana para ejecutar el primer desarrollo urbanístico de la Operación Campamento. Las obras, que se espera que arranquen en 2024, prevén 12.000 viviendas nuevas y afectarán a 211 hectáreas (más de 2 millones de metros cuadrados) dentro de los casi 9 millones de metros cuadrados de todo el terreno. También habrá oficinas, hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas y colegios, entre otros equipamientos.

La Operación Campamento se inició con el socialista Joaquín Leguina al frente de la Comunidad de Madrid hace ya más de 33 años. Sin embargo, ha sido Pedro Sánchez quien ha querido apostar fuerte para desatacar un proyecto que indirectamente le repercutirá positivamente en su bolsillo. Él mismo anunció el pasado julio, en el último Debate sobre el Estado de la Nación, el plan de construcción de los 12.000 pisos (el 60% vivienda protegida y el 40% libre). Y en octubre presentó el proyecto, impulsado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en un acto público organizado por Moncloa.

El piso de Sánchez colinda con los terrenos de la Operación Campamento.

Con la decidida apuesta del Gobierno sociacomunista por esta zona de Madrid, aumentará el valor de la vivienda de Pedro Sánchez. Por ejemplo, las obras en la zona de Madrid Río dispararon un 61% el precio de los pisos de ese entorno, según los datos de una conocida consultora. También se espera una situación similar en la Operación Chamartín, al norte de la capital, que ya está en marcha.

Según los documentos oficiales en poder de este periódico, este piso del líder del PSOE tiene una superficie construida de 80,55 metros cuadrados. Así, consta de «recibidor, pasillo, sala de estar-comedor, dos dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo, cocina y tendedero». Cuenta, además, con un garaje de 23,93 metros cuadrados y una amplia piscina comunitaria.

Sorpresa

Los vecinos de esta zona de Aluche esperan como agua de mayo que, esta vez sí, la Operación Campamento sea una realidad, según ha constatado OKDIARIO. Consideran que se abrirán nuevas calles que llevan años reclamando. Auguran que el proyecto será un revulsivo de nuevas familias jóvenes que atraerá la apertura de más comercios, servicios, etc. Al preguntar sobre este particular propietario, la mayoría de los residentes muestra su sorpresa. Nunca han visto a Sánchez. Únicamente el conserje sonríe al mencionar al presidente, pero dice que no puede hacer ningún comentario debido a la Ley de protección de datos.

Una bandera de España en el bloque.

Las fuentes consultadas no precisan si el piso está alquilado o se encuentra vacío. En su última declaración de bienes y rentas en el Congreso de los Diputados, con fecha del 27 de noviembre de 2019, el presidente y diputado del PSOE por Madrid admite ingresos por valor de 13.781,11 euros en concepto de «arrendamiento de inmuebles». En dicha declaración, Sánchez recoge el préstamo hipotecario pero con la fecha de la ampliación, es decir, año 2008, y lo cifra en 159.300 euros, con un saldo pendiente de 86.242 euros.

Fue en 2014 cuando estalló la polémica sobre esta hipoteca del piso junto a los terrenos de Campamento. Entonces, quedó acreditado que Sánchez obtuvo una bonificación especial del 30% por ser miembro de la asamblea general de Caja Madrid. Los documentos que presentó Sánchez a la prensa demostraron que el préstamo hipotecario fue a un tipo de interés del 2,71%. El político esgrimió que eran las condiciones que también disfrutaban los empleados de esa caja de ahorros.

La hipoteca suscrita con esta caja, firmada el 15 de septiembre de 2005 por un capital de 293.700 euros, tenía un tipo de interés inicial del Euríbor más el 1,75% (un 3,84%). Sin embargo, con la bonificación de alto cargo de la caja que entonces encabezaba Miguel Blesa, se redujo al 2,71%.

Bonificación

Según el propio Sánchez, esta bonificación -que reconoció- se tradujo en un ahorro de «unos 60 euros al mes». Con todo, comentó que eran «condiciones similares a las del mercado en 2005». No obstante, los datos del Instituto Nacional de Estadística recuerdan que el tipo medio entonces era del 3,31% en las cajas de ahorros.

Piscina del piso en Aluche de Pedro Sánchez.

El dirigente socialista amplió esa hipoteca en julio de 2008. Tras ese movimiento, el préstamo llegó a 318.600 euros y las nuevas condiciones fueron de Euríbor más 1,25%, según el documento que él mismo difundió. Lo normal hubiera sido un tipo del 6,55%, con el Euríbor en esas fechas en máximos históricos, pero con la bonificación se le quedó en el 4,64%. Se quedó una cuota de 1.397 euros al mes a 25 años vista. En el momento de la ampliación, Sánchez seguía siendo miembro de la asamblea de Caja Madrid, gracias a su acta de edil en la capital, pues fue concejal socialista entre 2004 y 2009.