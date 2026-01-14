El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido ahora 17.000 fincas rústicas a los jóvenes en paro y sin casa para que trabajen en el campo. Así lo ha manifestado en el acto de presentación de las medidas para facilitar el acceso de jóvenes a la actividad agraria, en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid). Lo hace tras apenas entregar 350 viviendas públicas de titularidad estatal de las 184.000 que prometió en plena crisis de vivienda.

El líder socialista ha argumentado esta medida en que el relevo generacional es «urgente» y que es necesario darle «máxima prioridad». Sánchez ha detallado que sólo el 9% de los agricultores tiene menos de 41 años: «El campo necesita a nuestros jóvenes». Sánchez quiere «incorporar» al campo «a una generación que ha crecido con las nuevas tecnologías y con la digitalización».

El jefe del Ejecutivo ha vinculado esta medida con sus proyectos de construcción de vivienda pública: «Esta es una medida similar a lo que hemos hecho en la política de vivienda, donde hemos dicho a todos los ministerios que miren que suelos tienen para ponerlos a disposición de una causa común, como es la construcción de viviendas».

El también secretario general del PSOE ha matizado, sin embargo, que lo primero que harán con esas 17.000 fincas será «analizarlas para valorar su aptitud». Y, una vez que se ha examinado que esas tierras tienen utilidad, «ponerlas a disposición preferente de los jóvenes, de las mujeres y de los nuevos profesionales».

«Todas las facilidades» a los jóvenes

Sánchez ha asegurado que van «a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan». «Llevar a los jóvenes a este sector nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo», ha manifestado.

Con todo ello, Sánchez pretende «contribuir a resolver ese reto que tiene el sector agroalimentario, que es el del relevo generacional». Sánchez quiere ponerse esa medalla en detrimento de las autonomías: «No les vamos a decir a las comunidades autónomas ‘ustedes hagan esto’ y nosotros no hagamos nada». «Nosotros vamos a liderar precisamente esta plataforma», ha apostillado.

A su vez, Sánchez ha asegurado que va a proponer «que la nueva PAC destine un 10% de sus recursos al relevo generacional». Esta es la Política Agraria Común de la Unión Europea, es decir, las ayudas para el campo que llegan desde Bruselas.

Lamentos por la PAC

El jefe del Gobierno se ha presentado como el adalid del campo español en la discusión por el programa de la PAC entre 2028 y 2034. «Estamos muy solos», ha asegurado en relación con el aumento de la inversión en ayudas a la agricultura.

«Lo que tenemos que hacer es apostar por un discurso europeísta y apostar por un discurso europeísta, trasladando esa soberanía nacional a esa soberanía europea», ha justificado.

Y ha puesto deberes a los agricultores: «Si queremos una mayor PAC tenemos que exigirles también vosotros y vosotras a nivel europeo en vuestras asociaciones europeas a las que pertenecéis».