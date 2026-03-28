La imputada asesora de Moncloa hacía de azafata en eventos de la cátedra de Begoña Gómez

La participación de Cristina Álvarez en la cátedra de Begoña Gómez ha ido más allá de las gestiones que ha acreditado la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –como la búsqueda de fondos o contactos con los patrocinadores y empresas–. En marzo de 2023, la mujer del presidente del Gobierno coordinó la jornada Tendencias en la captación de fondos en emergencias e investigación, uno de sus ámbitos de negocio. Gómez participó en este evento en calidad de «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM». Fue acompañada de su asesora, que se encargó de asistir al público interesado en plantear preguntas a los ponentes.

Álvarez estuvo pendiente de los asistentes que deseaban participar, facilitándoles un micrófono para dirigirse a Gómez. Igualmente, la directora de Programas se ocupó de inmortalizar la intervención de la esposa de Sánchez captando vídeos y fotografías con su teléfono móvil.

Imputadas por malversación

En el marco del conocido como caso Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado mantiene vigentes cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. Por este asunto, ambas están imputadas.

La investigación ha ido apuntalando la colaboración de Álvarez en los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno. Por ejemplo, de los correos electrónicos intercambiados entre la asesora y el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, se desprende que Álvarez se ocupaba de diversas gestiones vinculadas a la cátedra, como la búsqueda de financiación, la firma de adendas de colaboración con empresas o la organización de eventos. La asesora mantenía con naturalidad una relación con diferentes instituciones que colaboraban con la cátedra de Begoña Gómez y también con el personal de la Complutense.

Uno de los correos más significativos es el que remitió a uno de los patronos de la cátedra, Reale Seguros: «PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió la asistente en el mail, dirigido a la directora de Comunicación Institucional de Reale, Pilar Suárez-Inclán.

Entre otros, se ocupó también del acuerdo con Google, encargándose directamente de las gestiones para la colaboración. O de organizar un acto de Begoña Gómez en el Centro Nacional de Información sobre la Evolución Humana (CENIEH): «Te propongo que hables con mi compañera Cristina para agendar una videollamada en las próximas semanas y hablar más extensamente de las posibilidades que ofrece esta jornada», emplazó Gómez a su interlocutora.

Este periódico ha ido revelando distintas imágenes en las que se ve cómo Álvarez ha ejercido de secretaria personal de Begoña Gómez desde su llegada a La Moncloa, en julio de 2018. También, que la mujer del presidente del Gobierno ha ido acompañada de su asistente a distintos actos de la cátedra en toda España. La asesora llegó incluso a asistir a la firma del convenio de la cátedra en la Complutense.

En su declaración ante el juez, Álvarez explicó que fue la mujer del presidente del Gobierno la que contactó con ella para ofrecerle el puesto nada más llegar Sánchez a La Moncloa y que no pasó por ningún proceso selectivo.

Durante la investigación, Begoña Gómez ha sostenido que la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno le ayudó como «amiga» de forma puntual y que sus gestiones eran un «favor».