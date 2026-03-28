De Arties a Vielha: la afición de Pedro Sánchez y la pentaimputada Begoña Gómez por los paradores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, la pentaimputada Begoña Gómez, se hospedaron en el Parador de Vielha, situado en el Valle de Arán (Lérida), entre el 20 y el 22 de marzo, según ha podido confirmar OKDIARIO. El establecimiento, un hotel de cuatro estrellas enclavado en el impresionante paisaje pirenaico, ofrece spa con saunas, baños romanos y duchas de sensaciones, piscinas exteriores con vistas a las cumbres nevadas y un restaurante de cocina tradicional aranesa en una sala circular con vistas panorámicas.

Esta nueva escapada llega apenas cuatro meses después de que OKDIARIO revelara en exclusiva la estancia de la pareja en el Parador de Artiés, también en el Valle de Arán, a escasos kilómetros de Baqueira Beret, la estación de esquí más exclusiva y cara de España, frecuentada por la jetset internacional y la realeza europea. La afición del matrimonio Sánchez-Gómez por los paradores de lujo de los Pirineos ya no admite discusión: es una pauta consolidada y repetida.

Lo que OKDIARIO desveló en noviembre de 2025 muestra el lujo en el que normalmente se mueve el líder socialista: Sánchez y Begoña Gómez llegaron al helipuerto del Valle de Arán, en la localidad de Vielha, a bordo de un helicóptero amarillo y blanco, según los testigos consultados por este diario. Allí les esperaban dos todoterrenos y una furgoneta para trasladarles al Parador de Artiés, a apenas seis kilómetros del helipuerto.

La aeronave descrita por los testigos es muy similar a la que el entonces secretario general del PSOE usó en la Semana Santa de 2016, perteneciente a la compañía Heliastur, para desplazarse a comer con Begoña Gómez y sus hijas en el exclusivo restaurante El Capricho, en Jiménez de Jamuz (León). El coste de aquel helicóptero era, en aquel momento, de 2.500 euros la hora.

En el Parador de Artiés, Sánchez y Begoña Gómez ocuparon una suite con cama de matrimonio, sala de estar y una estancia adicional con dos camas individuales. El precio de esa suite supera los 500 euros por noche en régimen de alojamiento y desayuno, y los 800 euros en pensión completa. El matrimonio iba acompañado de una pareja no identificada, al margen del dispositivo de escoltas.

Según los testigos consultados por este diario, los desayunos del sábado y el domingo tuvieron lugar a las 8:00 horas, separados del resto de huéspedes mediante un biombo. Previamente, el presidente había solicitado al gerente del parador que le llevara a la habitación, de madrugada, una jarra de café, otra de leche de arroz para Begoña Gómez y unas almendras. «No han querido mezclarse con nadie», señaló uno de los testigos.

Andorra: El hotel Hermitage

El Valle de Arán no es el único escenario de las escapadas de la pareja. En agosto de 2024, OKDIARIO captó a Sánchez y Begoña Gómez en Andorra, en el marco del Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Soldeu, alojados en el Hotel Hermitage, el establecimiento más lujoso del Principado, donde algunas habitaciones superan los 2.000 euros por noche en temporada alta. Un año después, en agosto de 2025, este diario volvió a localizarles en el mismo hotel, tras una estancia previa en La Mareta.

En ambas visitas andorranas, el presidente se desplazó con un dispositivo de seguridad de casi una veintena de escoltas. El Gobierno de Andorra puso medios policiales adicionales a su disposición y el Hotel Hermitage quedó completamente blindado para garantizar la privacidad del matrimonio.