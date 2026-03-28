La pentaimputada Begoña y Sánchez se reunieron con un ex senador del PSOE que los guio hasta un refugio

Durante el fin de semana de desconexión por el Valle de Arán, la pentaimputada Begoña Gómez y Pedro Sánchez se alojaron en el Parador Nacional de Vielha y en su último día (el domingo) recibieron la visita de Francés Xavier «Paco» Boya. Un político aranés del PSC/PSOE y actual secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España (desde 2020).

El que fuera también senador por Lérida en la X Legislatura (2011-2015) por la coalición Entesa pel Progrés de Catalunya, guio a la pareja en una caminata hasta el refugio de media montaña Dera Honeira, donde comieron en un banco en el campo. A los tres se les puede ver en actitud comunicativa y muy relajados bebiendo un vino tinto.

No es la primera vez que Pedro Sánchez y Begoña visitan este enclave y se reúnen con Paco Boya, que nació precisamente en Les, un pueblo situado en la provincia de Lérida, dentro de la comarca del Valle de Arán en Cataluña.

Del 14 al 16 de noviembre la pareja también pasó unos días por esta exclusiva zona tan cercana a Baqueira Beret. En aquel entonces se alojaron en el Parador de Artiés (Lérida), porque el Parador Nacional de Vielha estaba en obras. Allí volvieron a disfrutar de tres días de turismo y, de nuevo, de bici de montaña.

Durante ese viaje volvieron a ver a Paco Boya, tal y como pudo comprobar OKDIARIO. También lo hicieron en 2016. Este último encuentro lo confirmó en sus redes el propio ex fundador y secretario general del partido Unidad de Arán: «En estos dos días, hemos hecho un circuito en Carlac y hemos hecho senderismo en el Baish Aran», decía en el mes de mayo de aquel año. «Se trata de un viaje privado donde el líder socialista, acompañado de su mujer, visitó Vielha, Canejan y también Bausen, un pequeño pueblo donde pudo ver el conocido Cementerio de Teresa».

La trayectoria política de Boya

Francés Boya nace en Lés, población del Valle de Arán, provincia de Lérida. Es miembro fundador del partido Unidad de Arán, partido afiliado desde 1995 al PSC, y desde 1978 es su secretario general. Ha ocupado distintos cargos en su ayuntamiento natal Lés, desde 1989 a 2007. Ese año, ganó las elecciones del Consejo General de Arán, erigiéndose síndico de Arán hasta 2011.

Entre 1999 y 2003 fue diputado del Parlamento de Cataluña.

En las elecciones generales de 2011, consigue un escaño en el Senado. Como senador, actuó como portavoz socialista en las comisiones de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Interior, de Educación y Deporte, de Peticiones, en la comisión especial de estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación y en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Igualmente, participó activamente en la actividad legislativa, siendo ponente de diversas leyes como la ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, la ley que reforma la Ley de Pesca Marítima del Estado, la ley de la cadena alimentaria, la ley para el cuidado de animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, la ley relativa a la representatividad de las organizaciones agrarias y la ley que fomenta las cooperativas y otras asociaciones.

En 2015 consigue un escaño a la Diputación provincial de Lérida, cargo que ocupa hasta 2019, cuando vuelve a ser elegido síndico de Arán tras ganar las elecciones.​

A finales de octubre de 2020, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo nombró secretario general para el Reto Demográfico.