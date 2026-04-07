Moreno estalla contra el PSOE por no echar al ex concejal que le amenazó: «En el PP sería expulsado»

Juanma Moreno ha cargado este martes contra el PSOE por no expulsar al ex concejal socialista de Cabra (Córdoba) que le increpó y amenazó durante la pasada Semana Santa. El presidente andaluz ha afeado que no haya habido «ningún tipo de reproche» del partido y ha avisado de que, si un cargo del PP protagonizara una escena así, sería apartado de inmediato por su formación.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección ha mostrado su sorpresa por la reacción del PSOE ante el altercado que vivió en Cabra, en la provincia de Córdoba, durante una visita de Semana Santa. Moreno ha lamentado que, varios días después del incidente, los socialistas no hayan marcado distancias con el ex edil que se dirigió hacia él con una actitud agresiva y que acabó siendo reducido por la Policía.

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, Juanma Moreno ha admitido que no está «acostumbrado» a situaciones como la que sufrió en esa localidad cordobesa. El dirigente popular ha insistido en que no se trató de una simple protesta o de una discrepancia política, sino de una conducta que, a su juicio, rebasó todos los límites y que merecería una respuesta contundente por parte de cualquier partido democrático.

Moreno ha relatado que el ex concejal socialista acudió hacia él con una actitud «completamente agresiva» y «claramente amenazante». Según ha explicado, la intervención policial fue necesaria hasta el punto de que hicieron falta «hasta tres policías para reducirlo». A partir de ahí, el presidente andaluz ha censurado que el PSOE andaluz siga sin desautorizar de forma clara a esa persona.

Para el líder del PP andaluz, lo mínimo que debería hacer el PSOE-A es decir que «este señor no nos representa». Sin embargo, la formación socialista no ha optado por esa vía. Esa falta de reproche es precisamente lo que ha llevado a Moreno a elevar el tono y a señalar que el problema no es sólo el incidente en sí, sino el mensaje que se lanza cuando un partido ampara o minimiza una conducta violenta contra un adversario político.

«Esas actitudes violentas son las que tenemos que reprochar», ha afirmado Juanma Moreno, que ha querido subrayar que existe una diferencia clara entre la crítica política y la intimidación. En este sentido, ha dejado claro que si un concejal o militante del PP hubiera protagonizado un episodio similar, la respuesta de su partido sería inmediata.

De hecho, Moreno ha zanjado la comparación con una frase directa: si esa misma actitud la hubiera tenido un concejal del PP, sería «expulsado» del partido. Con esa reflexión, el presidente andaluz ha tratado de evidenciar la doble vara de medir que atribuye al PSOE, al que acusa de no censurar con claridad una actuación que incluyó amenazas e intimidación contra un representante público.