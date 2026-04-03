Un hombre ha sido detenido durante la noche de este Jueves Santo después de increpar e insultar «con una actitud agresiva» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras realizaba una visita institucional al municipio cordobés de Cabra con motivo de la Semana Santa.

El arresto se produjo después de que varios agentes de la Policía Nacional que velaban por la seguridad del evento invitaran al individuo a abandonar el lugar. El hombre opuso resistencia a los agentes, se negó a irse del sitio y finalmente acabó detenido por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Según los testigos y la propia Policía Nacional, el arrestado se mostraba en un estado muy «alterado» e incluso reprendió a los agentes cuando intentaron calmarle para que abandonara el lugar y poder velar por la seguridad de todos los presentes.

Todo ocurrió en una visita oficial de Juanma Moreno a Cabra, en Córdoba, por la Semana Santa andaluza. El presidente de Andalucía visitó el Ayuntamiento, donde se reunió con su alcalde, Fernando Priego. Después visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso.

Este incidente contrasta radicalmente con el buen recibimiento vecinal que ha tenido Juanma Moreno en todos los municipios a los que ha acudido para asistir a la Semana Santa. El presidente andaluz es recibido entre vítores y aplausos por los presentes, augurando un buen resultado electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.