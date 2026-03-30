La Semana Santa 2026 ya ha comenzado de modo que desde ayer que celebramos el Domingo de Ramos hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, España se llenará de procesiones no sólo en ciudades principales como Madrid, Sevilla o Málaga, sino también en otras muchas y como no, en pequeños municipios y pueblos. España se entrega cada año a la celebración de esta semana, y aunque muchos aprovechan para hacer escapadas también es cierto que toda la liturgia de la Semana Santa se vive con pasión y nadie quiere perderse las procesiones, así que si te gustan o no las puedes ver en directo, queremos dejarte ahora, Las imágenes más espectaculares de la Semana Santa 2026.

Durante esta semana te mostraremos algunas de las procesiones más populares a partir de todo lo que se celebre estos días. Ayer mismo ya se pudieron ver algunas imágenes espectaculares con ramos y palmas que fueron bendecidos. En sucesivos días veremos túnicas, tambores y escenas que cada año dejan imágenes muy potentes y que vas a poder encontrar aquí. No se trata solo de tradición religiosa. También es un fenómeno visual y social. Hay momentos que se repiten cada año y otros que sorprenden incluso a quienes llevan décadas siguiendo procesiones así que si quieres verlas todas sigue atento porque iremos actualizando a medida que pasen los días de la Semana Santa.

Cuáles son las fechas de la Semana Santa 2026

Lo primero es tener claro las fechas. En 2026 la Semana Santa se celebra del 29 de marzo al 5 de abril. El calendario arrancó con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. En muchas ciudades, sin embargo, los actos empiezan antes. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión funcionan como antesala y ya incluyen procesiones en varias capitales, pero es desde el domingo es cuando se concentra la mayor parte del programa oficial. Recordemos además que las fechas cambian cada año porque dependen del calendario litúrgico, por eso no siempre caen en los mismos días del mes.

Qué días hay festivos

Importante es saber también que en la mayoría de comunidades autónomas son festivos el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril). De hecho, e Viernes Santo es festivo en toda España. En algunas regiones también es festivo el Lunes de Pascua, como ocurre en Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares. Esto influye directamente en la asistencia a las procesiones, ya que los días no laborables suelen registrar más público. Además, muchas ciudades ajustan horarios de transporte y tráfico durante esas jornadas.

Cuáles son las procesiones más famosas

Al final puedes encontrar las mejores imágenes de esta Semana Santa 2026, muchas de ellas de las procesiones de estos días, pero será bueno mencionar que aquellas que suelen acaparar todas las miradas son las de Andalucía. Sevilla, Málaga o Granada pero no sólo, también las de Castilla y León, como Valladolid o Zamora, donde el silencio y la sobriedad marcan el tono. León, Salamanca, Cuenca o Cartagena cuentan igualmente con desfiles históricos que atraen a miles de visitantes. Y de todas ellas vamos a intentar mostraros las mejores imágenes.

Carteles de la Semana Santa 2026

Los carteles oficiales forman parte del arranque simbólico de cada edición. Son la imagen que anuncia lo que está por venir así que además de las imágenes de esas procesiones que os dejamos al final, os queremos mostrar también los carteles más destacados para la Semana Santa 2026. Los tienes a continuación, algunos de ellos, realmente espectaculares. Tanto que bien pueden ser considerados obras de arte:

Cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026, protagonizado por el Cristo de las Misericordias junto a la Magdalena del Buen Fin, el cartel combina tradición barroca y lenguaje contemporáneo para poner el foco en la solemnidad de la Pasión sevillana.

Cartel de la Semana Santa de Málaga 2026: obra del artista Martín España, este cartel anunciador refleja la identidad cofrade malagueña y visualiza la celebración anual organizada por la Agrupación de Cofradías de Málaga con una estética ligada a la devoción local.

Cartel de la Semana Santa de Madrid: el cartel de la Hermandad del Silencio para la Semana Santa 2026, obra digital de Adrián López Álvarez, muestra en grisalla un primer plano de Nuestro Padre Jesús del Perdón sobre un fondo que reproduce el plano histórico de Madrid de 1656, destacando en rojo las heridas de la flagelación para subrayar el misterio de la Pasión y el carácter ancestral de la cofradía en su salida del Domingo de Ramos.

Cartel de la Semana Santa de Zamora 2026: elegido mediante concurso fotográfico, el cartel reproduce la imagen ganadora del primer premio, «Cortafuegos», de José Antonio Pascual Salvador.

Cartel de la Semana Santa de Valladolid 2026: la obra del pintor Augusto Ferrer-Dalmau une patrimonio artístico e imaginería local, destacando la figura de la Virgen de las Angustias frente a la iglesia de San Pablo y proyectando la Semana Santa de Valladolid como expresión cultural e internacional.

Imágenes de la Semana Santa 2026

Estas son las mejores imágenes de esta Semana Santa, de todos y cada uno de los días que se celebran, desde el Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección:

Domingo de Ramos

Aunque el Viernes de Dolores ya contó con alguna que otra procesión, es el Domingo de Ramos el día en el que toda España comienza a salir en procesión a la calle. Entre las imágenes, podemos destacar por ejemplo la salida de La Borriquita en Sevilla, el trono de Lágrimas y Favores en Málaga o los nazarenos dentro de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

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