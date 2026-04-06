El arrestado por insultar y amenazar de muerte a Juanma Moreno en Cabra fue concejal del PSOE

Un ex concejal del PSOE fue detenido en la noche de este jueves en Cabra tras protagonizar un altercado durante la visita institucional de Juanma Moreno al municipio cordobés. El hombre insultó y amenazó al presidente andaluz con actitud agresiva y a gritos en pleno acto oficial, lo que obligó a intervenir a los agentes después de que desoyera sus órdenes y comenzara a empujarles. El PSOE, de momento, guarda silencio y apunta a una situación familiar complicada.

El incidente se produjo mientras el presidente de la Junta desarrollaba parte de su agenda institucional en esta localidad de la provincia de Córdoba. La presencia de Juanma Moreno en Cabra había despertado expectación por los distintos actos previstos durante la jornada, que incluían reuniones y visitas vinculadas también a la Semana Santa del municipio.

Fue en ese contexto cuando el ex edil socialista se aproximó al presidente andaluz «con una actitud agresiva» y «vociferando» en mitad del acto oficial. La situación obligó a actuar a los agentes de la Policía Nacional, que se encontraban desplegados para garantizar la seguridad tanto de las autoridades como del resto de asistentes que seguían la visita.

Los policías instaron al hombre a abandonar el lugar para evitar que el altercado fuera a más. Sin embargo, según la información facilitada, el detenido hizo caso omiso a las indicaciones que se le estaban dando en ese momento y mantuvo su comportamiento alterado ante los presentes.

La intervención se complicó cuando el ex concejal comenzó a empujar a los agentes que trataban de apartarlo. Esa reacción fue la que motivó finalmente su detención por un presunto delito de resistencia a la autoridad. Durante la actuación policial, el arrestado siguió profiriendo insultos a los policías mientras estos intentaban controlar la situación y restablecer la normalidad en torno al acto institucional.

Pese a la tensión generada por ese episodio, el incidente quedó controlado poco después y no se registraron más problemas durante el resto de la visita de Juanma Moreno a Cabra. La actuación policial permitió reconducir la situación sin que trascendieran nuevos altercados una vez se produjo el arresto del ex cargo municipal del PSOE.

Antes de ese momento, el presidente andaluz había mantenido un encuentro con el alcalde de Cabra, Fernando Priego, en el Ayuntamiento de la localidad.