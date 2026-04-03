Sumar, Izquierda Unida y Podemos han alcanzado un acuerdo este viernes para presentar una candidatura conjunta a las elecciones autonómicas de Andalucía el próximo 17 de mayo. Como ya ocurrió en las elecciones de 2022, los partidos que integran Por Andalucía (IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz) confluirán junto a Podemos y Alianza Verde. Una asociación de siete partidos para intentar frenar la sangría de votos en la izquierda. El plazo para presentar la candidatura termina este viernes por la noche.

Izquierda Unida ha informado del acuerdo entre las formaciones alcanzado tras una mesa con los partidos que forman Por Andalucía este jueves. Según ha informado la formación política, ya se ha procedido al registro formal de la candidatura de coalición para las elecciones del 17 de mayo.

El plazo para registrar coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía para los próximos comicios acaba este viernes a las 23:59 horas. El acuerdo entre Podemos y Por Andalucía se ha cerrado casi sobre la bocina, apenas 10 horas antes de que acabe el plazo.

Las formaciones a la izquierda del PSOE han estado negociando a lo largo de la semana la posibilidad de presentar una candidatura conjunta. Podemos Andalucía convocó una consulta a sus bases el miércoles, a menos de tres días de que acabara el plazo para registrar la coalición, para decidir sobre confluir junto a Sumar e IU una vez más.

La consulta resultó a favor de una candidatura lo «más amplia y unitaria posible», con el apoyo del 81,4% de los 5.710 inscritos que votaron en la consulta. En contra han votado 684 (11,98%) y 378 (6,62%) participantes no han optado por ninguna de las opciones, según han informado desde Podemos Andalucía en un comunicado.

En la mañana de este jueves tuvo lugar en Sevilla la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía, en la que también se incluyen Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz, convocada para abordar con Podemos la posibilidad de incorporarse a la confluencia.