Podemos a la desesperada: quiere que sus bases le permitan integrarse en la candidatura de Por Andalucía

Podemos sigue intentando, a la desesperada, mantenerse en la candidatura de la coalición Por Andalucía de cara a las elecciones autonómicas de la región que se celebran el próximo 17 de mayo. El partido morado ha lanzado este martes una consulta a sus bases de cara a «avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía» y poder así integrarse en esta alianza.

Esta consulta se produce después de que, el domingo, los podemitas se abrieran por primera vez a la negociación con IU para seguir siendo parte de Por Andalucía. Podemos pregunta así a sus militantes si les permiten concurrir en «la candidatura más amplia y unitaria posible», manteniéndose así en la coalición de la que forman parte desde las anteriores elecciones de 2022.

«Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?», se puede leer en una consulta activa para las bases de Podemos entre las 17:00 horas del martes hasta la misma hora del miércoles, dos días antes de que finalice el plazo para registrar ante la Junta Electoral las coaliciones que deseen concurrir a la cita con las urnas del 17M.

La decisión de convocar esta consulta a los inscritos se ha tomado este martes en la Ejecutiva de Podemos Andalucía, que ha aprobado por unanimidad la disposición del partido a integrarse en la candidatura de Por Andalucía, ratificando las declaraciones públicas realizadas en los últimos días por su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, y por la dirección estatal, a través de su secretario de Organización, Pablo Fernández.

Podemos Andalucía llama a los inscritos a la mayor participación en la consulta, preceptiva según los estatutos de la formación. En la misma, no se menciona directamente a la candidatura que forman IU, Sumar, Alternativa Republicana, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo, que estará liderada por Antonio Maíllo, de Izquierda Unida.