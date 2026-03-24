Juanma Moreno confía en repetir la mayoría absoluta y atiza al PSOE: «Montero no genera ilusión»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este martes que percibe al PSOE bastante «preocupado» y «nervioso» ante la convocatoria de las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo. Atribuye esta actitud a la situación actual del partido y considera además que su candidata a la Junta, María Jesús Montero, no despierta «mucha ilusión».

Moreno ha explicado que ha elegido esa fecha porque la considera la más adecuada para favorecer una alta participación, teniendo en cuenta la complejidad del calendario primaveral, con celebraciones como la Semana Santa, la Feria de Sevilla o la romería de El Rocío.

Asimismo, ha apuntado que trasladar los comicios a junio, como ocurrió en 2022, podría hacerlos coincidir con la visita del Papa a España, por lo que, en su opinión, el 17 de mayo era la «única fecha limpia» de eventos relevantes, tanto sociales como institucionales.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el PSOE mejore sus resultados en Andalucía, ha afirmado que no percibe esa tendencia ni en las encuestas internas del PP andaluz, ni en otros sondeos recientes, ni tampoco en la percepción general de la ciudadanía.

El PSOE, en declive

Ha considerado que el PSOE, por lo que también se ha visto en las elecciones que se han celebrado en otras comunidades en los últimos meses, está en un «decaimiento de sus posibilidades» y ha añadido que Montero «no representa ningún cambio porque lleva veintitantos años en la política» y estuvo en los anteriores gobiernos del PSOE-A en Andalucía, mientras que es una «extensión» del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

«No creo, no veo, ni siento, por lo que yo sé y por lo que yo me muevo en Andalucía, que ella pueda representar ese cambio o que pueda representar, como ha dicho, la ilusión hacia un futuro mejor», ha añadido el presidente andaluz y candidato a la reelección.

Ha insistido en que los socialistas están «en una etapa un poquito perdidos» y la fecha del 17 de mayo los ha abocado a tomar decisiones antes de lo previsto, como la salida de Montero del Ejecutivo nacional.

En cuanto a si confía en revalidar la mayoría absoluta con la que ha contado en esta legislatura, ha indicado que los andaluces «nos vamos a jugar el 17 de mayo algo muy importante, o una mayoría sensata y que genera confianza» o «meternos en un lío» como en el que está metido Sánchez o los presidentes de las comunidades autónomas en los que el PP, siendo la lista más votada, no ha logrado mayoría absoluta.

«Vamos a ver lo que sucede», ha añadido Moreno, quien ha reconocido que Vox es una «fuerza política fuerte» a la que hay que tener «en cuenta» a la vista de los resultados que ha tenido en otras comunidades.

No obstante, se ha mostrado «que incluso muchos votantes de Vox van a confiar en la estabilidad y en la serenidad que puede generar un gobierno» como el que él representa.