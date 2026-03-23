El PSOE ‘coloca a dedo’ a opositores «afines al partido» en el Ayuntamiento de Jaén: «Cobran 2.700€ al mes»

«Los beneficiados suelen ser afiliados, parejas o antiguos concejales que figuraban en las listas del PSOE tanto en 2013 como en 2019». Con esta declaración, una de las fuentes cercanas a los afectados en el caso de las oposiciones a funcionarios de carrera en Jaén ha querido denunciar, a través de OKDIARIO, las maniobras del PSOE para colocar a personas cercanas al partido en puestos del Ayuntamiento jiennense.

Este tipo de situaciones no es la primera vez que las viven los opositores para acceder a un puesto de la administración pública de la localidad. Sin embargo, «la última resolución, que se dio a conocer el pasado 7 de marzo, es la gota que ha colmado el vaso», afirman.

Desde que los socialistas Julio Millán (alcalde) y Carlos Alberca (concejal de personal) iniciaron su primera etapa en el Ayuntamiento de Jaén, entre los años 2019 y 2023, se ha denunciado en varias ocasiones que determinados puestos en el Consistorio parecen asignarse antes de la realización de los exámenes a personas cercanas al PSOE.

En esa etapa, entre los funcionarios de carrera que ingresaron al cargo, destacan nombres como el de José Manuel Fernández, más conocido como Pepín, afiliado al PSOE, con la plaza de A2; Edmundo López, también afiliado al PSOE y cuya esposa es concejala en un municipio de la provincia por el mismo partido; y Nieves Rodríguez, igualmente afiliada al PSOE, quien obtuvo la plaza A1 en propiedad y una jefatura de sección.

«Estefanía Vallejo, pareja de Víctor Torres, secretario de Organización y Comunicación Política del PSOE de Jaén, aprobó primero la oposición A2 en cuestión de hace cuatro meses y, hace unas semanas, ha sacado plaza de A1», explica a este diario la fuente.

Desarrollo de la trama

Tras permanecer durante cuatro años en el poder, Julio Millán perdió la alcaldía en 2023 en favor del PP, que logró gobernar con los votos de Jaén Merece Más. Sin embargo, tan solo dos años más tarde, el PSOE convocó una moción de censura que devolvió a Julio Millán a la alcaldía gracias al apoyo del partido local.

Fue durante los años en los que Julio Millán fue alcalde de Jaén cuando se desarrolló esta trama de tráfico de plazas A1 y A2 en el Ayuntamiento. Unas circunstancias que se siguen produciendo en la actualidad, tras su regreso al cargo a través de la citada moción de censura.

A1 y A2 son categorías profesionales dentro del Ayuntamiento, siendo A1 la máxima escala, correspondiente generalmente a los puestos de dirección. Resulta llamativo que alguien como Estefanía Vallejo haya aprobado ambos exámenes con tan pocos meses de diferencia, sobre todo considerando que existen precedentes de nombramientos de puestos realizados de manera discrecional o ‘a dedo’.

«El A1 digamos que es la categoría de licenciado, y el A2 de diplomado. El sueldo puede rondar unos 2.400 o 2.700 euros; depende de la situación de IRPF de cada uno. La verdad es que es una situación económica bastante buena. Ya te digo, ha aprobado en cuestión de seis meses un A2 y un A1. Raro es un poco».

Ante las quejas de los opositores por la asignación de plazas a personas afines al PSOE y a sus aliados políticos, el gobierno regional decidió repetir el examen. Sin embargo, los resultados no sufrieron modificaciones significativas.

Otro de los casos más destacados fue el de María Socorro Gutiérrez Sánchez, persona de confianza de María Orozco, ex concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Jaén y miembro de Ciudadanos, partido que facilitó la llegada a la alcaldía del socialista Julio Millán. En el primer examen obtuvo la mejor puntuación y, tras la repetición, volvió a encabezar la lista entre los 141 opositores para las 7 plazas disponibles del Ayuntamiento.

La fuente consultada manifiesta sus sospechas en relación con las presuntas irregularidades llevadas a cabo para que se produjeran estos resultados tan sorprendentes como cuestionables. Por ello, señala que «cabe la posibilidad de que los exámenes de estas personas ni se corrigieran correctamente o, en lugar de filtrarlos -porque pueden quedar pruebas-, se produjeran intercambios. Es decir, podrían tomar el examen que quieren colocar y sustituirlo por uno preparado previamente. Esta es nuestra teoría», concluye.

María Socorro Gutiérrez, tras aprobar los dos exámenes con la mejor calificación de manera sospechosa, se convirtió en presidenta del Tribunal en la segunda legislatura de Julio Millán. Dicho estamento no sólo colocó en el Ayuntamiento de Jaén a Estefanía Vallejo, pareja del secretario provincial del PSOE, Víctor Torres, sino que hizo lo propio con María Reina Montoro, que iba la número 24 en la lista del PSOE en 2023, con Raquel Martínez Barroso, mujer de Pepín, que fue colocado en la primera legislatura, y con José Antonio Huertas, amigo personal del propio Pepín.

De esta manera, altos cargos del Ayuntamiento de Jaén siguen aprovechando su posición para favorecer a personas de su entorno y que puedan acceder a estas plazas públicas por delante de aquellos que se presentan de manera lícita a los exámenes. Una trama que se ha desarrollado durante siete años y que sigue poniendo al Ayuntamiento de Jaén en el foco a la par que engrosa la lista de casos sospechosos del PSOE de Pedro Sánchez.