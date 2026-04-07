Montero, sobre el socialista que amenazó a Moreno: «A mí también me agredió verbalmente uno del PP»

María Jesús Montero se ha pronunciado este martes sobre la violencia política tras el caso del ex concejal socialista detenido en Cabra por increpar a Juanma Moreno, y ha replicado al PP que ella también sufrió una agresión verbal en la pasada Semana Santa. La líder del PSOE andaluz ha asegurado que un ex concejal del PP en Málaga la abordó cuando iba a entrar a ver una cofradía y ha reprochado a los populares su silencio sobre ese episodio.

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata socialista a la Junta ha hecho estas declaraciones durante un desayuno informativo celebrado en Sevilla, donde se le ha preguntado por el altercado protagonizado por el ex edil socialista detenido el pasado Jueves Santo en Cabra tras increpar al presidente andaluz.

Montero ha querido dejar claro que condena «cualquier tipo de violencia política» con independencia de quién la sufra. En ese sentido, ha afirmado que rechaza con «toda la claridad» cualquier episodio de este tipo y ha lamentado que se sigan produciendo situaciones que, a su juicio, nada tienen que ver con la convivencia, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

«Condena absoluta a este hecho o cualquier otro que pueda implicar violencia política», ha remachado la dirigente socialista, aunque acto seguido ha aprovechado para denunciar que el PP no actúa de la misma manera cuando, según su versión, este tipo de comportamientos se producen contra ella.

Por ello, Montero ha puesto sobre la mesa un episodio ocurrido también en Semana Santa. Según ha explicado, «un ex concejal del Partido Popular, concretamente en Málaga», la «agredió verbalmente» cuando iba a entrar a ver una cofradía. La también candidata del PSOE-A ha añadido que hubo personas que pudieron presenciar lo ocurrido y que incluso «salió en las redes».

Durante su intervención, Montero también ha vinculado el caso del ex concejal socialista de Cabra con la situación personal que afecta a su entorno familiar. En concreto, ha aludido a que la mujer del detenido fue una de las afectadas por los fallos detectados en el programa del cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza.